"The Ring"-Star Daveigh Chase an den Folgen von Aids gestorben

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Daveigh Chase, hier in einem ihrer letzten Filme "Jack Goes Home", wurde nur 35 Jahre alt (Bild: IMAGO / Everett Collection)

Etwa zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des Todes von Daveigh Chase (1990-2026) steht die Todesursache fest. Wie die Gerichtsmedizin des Bezirks Los Angeles mitteilt, wurde der Tod der ehemaligen Schauspielerin im Alter von nur 35 Jahren als natürlich eingestuft.



Der Bericht listet "Acquired Immunodeficiency Syndrome", also Aids, als Todesursache. Als maßgebliche Begleitbedingung wird im Autopsiebericht ein chronischer Konsum unterschiedlicher Substanzen genannt. Eigentlich sind Aids und eine HIV-Infektion mit antiretroviralen Medikamenten heute sehr gut behandelbar, wenn die Infektion diagnostiziert wurde. Die Behandlung blockiert das HI-Virus im Körper und verhindert, dass es sich weiter vermehrt. Bei rechtzeitigem Behandlungsbeginn haben Menschen mit HIV heute eine praktisch normale Lebenserwartung bei guter Lebensqualität.



Laut US-Medienberichten hatten sowohl Chases Freund als auch ihr Vater den Tod der Ex-Schauspielerin bestätigt. Ihr Vater hat der "New York Times" erklärt, dass sie angeblich Drogenprobleme seit dem 13. Lebensjahr hatte. Er habe nicht mehr mit seiner Tochter gesprochen, seit sie 19 Jahre alt war. Kurz vor ihrem Ableben habe der Freund seiner Tochter ihn kontaktiert, so dass er Daveigh noch in einem Krankenhaus in Los Angeles besuchen konnte.

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Daveigh Chase war ein ehemaliger Kinderstar

Ihren Durchbruch hatte die damals Elfjährige als die Stimme der Titelheldin Lilo in Disneys Animationsfilm "Lilo & Stitch" (Premiere im Juni 2002) gefeiert. In den Folgejahren übernahm sie die Rolle auch in Fortsetzungen und Serienformaten. Einem großen Kreis aus Horrorfans wurde sie durch den Film "The Ring" (Oktober 2002) bekannt, einem US-Remake des japanischen Horrorfilms "Ringu". Chase spielte das Mädchen Samara Morgan. Weitere Auftritte hatte sie unter anderem in "Donnie Darko" (2001) oder der Serie "Big Love" (2006-2011). Seit 2016 hatte sie keine neuen Rollen mehr.



In Deutschland infizierten sich nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 2024 insgesamt 2.300 Menschen mit HIV (queer.de berichtete). Die Hauptgruppen waren Männer, die Sex mit Männern haben (1.300), sowie injizierende Drogenkonsument*innen (400). (spot/cw)