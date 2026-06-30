Johnny Knoxville: "'Jackass' ist schon ziemlich schwul"

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Gerade ist weltweit der Film "Jackass: Einer geht noch" angelaufen, in dem Johnny Knoxville und seine Crew zum (angeblich) letzten Mal haarsträubende Stunts aufführen  und auch viel Archivmaterial zeigen. In einem Interview mit dem Magazin "Esquire" wandte sich der inzwischen 55 Jahre alte Knoxville an die queere Community und erklärte: "'Jackass' ist schon ziemlich schwul, weißt du?"

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Er zeigte sich auch erfreut darüber, dass die "Jackass"-Crew zum CSD in West Hollywood eingeladen war: "Ich bin absolut aus dem Häuschen. Ich habe das Gefühl, wir haben es geschafft, und wir freuen uns alle riesig darüber", so der Schauspieler und Stuntmann. Die CSD-Parade fand Anfang Juni statt.



In dem Interview wurde er auch über "positive Maskulinität" gefragt  und warum die "Jackass"-Crew ihre Stunts gerne nackt durchführt. "Es ist einfach lustiger, wenn man nackt ist", antwortete Knoxville darauf. "Wenn man nackt ist, halt man all diese Möglichkeiten."

Gegenüber dem Magazin "Little White Lies" offenbarte Knoxville zudem, dass er in der Vergangenheit aktiv den Kontakt zu queeren Medien gesucht habe. Konkret habe er erfolglos versucht, auf das Cover von "American Grizzly" zu gelangen  einem US-Magazin, das sich explizit an die schwule Bären-Community richtet.



"Und sie sagten: 'Wir glauben nicht, dass das eine gute Idee ist, und wir wollen dich nicht auf dem Cover haben.'", erinnerte sich Knoxville. "Ich war so unendlich traurig und erzählte es [dem schwulen Trash-Regisseur] John Waters: 'Ich schreibe ihnen heute gleich noch mal!' Und er meinte nur: 'Schreib ihnen bloß nicht mehr! Lass es einfach gut sein!' [lacht] John Waters wollte nicht, dass ich 'American Grizzly' weiter damit nervte, auf das Cover zu kommen. Er hat ein Machtwort gesprochen. Also habe ich es auf sich beruhen lassen." Knoxville spielte 2004 im John-Waters-Film "A Dirty Shame" mit (queer.de berichtete). 2006 hatte Waters dann einen kurzen Gastauftritt im Film "Jackass Number Two".

Prostata-Behandlung durch Larry

Zu den neuen Stunts bei "Jackass: Einer geht noch" unterzieht sich Crew-Mitglied Steve-O (52) etwa einem "Roboter-Urologen": Konkret hat er vor laufender Kamera einer Prostata-Untersuchung  allerdings nicht durch einen Arzt, sondern durch einen Roboter namens Larry, der mit einem ziemlich großen, kantigen Greiffinger ausgestattet ist. Außerdem muss Newcomer Poopies versuchen, über einen schmalen Schwebebalken zu balancieren. Das Problem: um sein bestes Stück ist ein Hunde-Schock-Halsband gewickelt, das ihn während des Balancierens massiv unter Strom setzt.



Johnny Knoxville gilt in Hollywood seit jeher als ausgesprochen progressiv und als lautstarker Unterstützer der queeren Community. Seine Haltung zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er das Thema völlig unverkrampft, empathisch und ohne die typischen Berührungsängste heterosexueller Männer seiner Generation angeht. Bereits beim Film "Jackass 3D" aus dem Jahr 2010 sagte er etwa, dass die Produktion "eine CSD-Parade in 3D" sei, in der es nur "ums Abspritzen" gehe (queer.de berichtete). Weiter erklärte er: "Unser schwuler Humor ist ein humanitärer Angriff auf die Homophobie. Wir versuchen seit Jahren, die Welt von Homophobie zu befreien  und ich glaube auch, dass das den Schwulen so gefällt." (cw)