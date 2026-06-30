Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58584

Bundesanwaltschaft meldet Festnahme

Brandanschläge auch auf queere Community geplant: Haftbefehl erlassen

Brandanschläge, Autobomben und rechte Graffitis: Ein Mann soll junge Rumänen für eine Terrorgruppe rekrutiert haben. Jetzt sitzt er in U-Haft. Was Deutschlands höchste Strafverfolger ihm vorwerfen.


Die Bundesanwaltschaft hat offenbar einen rechtsextremen Rumänen gestoppt (Bild: IMAGO / Arnulf Hettrich)

Die Bundesanwaltschaft hat in Baden-Württemberg einen Rumänen festnehmen lassen, der versucht haben soll, eine rechtsextremistische Terrorgruppe zu gründen. Die Gruppierung sollte in Rumänien einen "Krieg des Terrors" entfachen und "zum Untergang des rumänischen Staates sowie zur Errichtung eines neuen Staatsgebildes nach nationalsozialistischem Vorbild beitragen", so die Karlsruher Behörde am Dienstag. Dabei soll der Verdächtige auch Brandanschläge auf die queere Community geplant haben.

Ab Anfang 2023 soll der Mann sich um die Gründung dieser rechtsextremistischen Gruppe bemüht haben. "Um Mitglieder für die Vereinigung zu gewinnen, betrieb der Beschuldigte von Deutschland aus über einen Messenger-Dienst zwei Kanäle", heißt es weiter in einer Mitteilung. "Diese richteten sich insbesondere an junge Rumänen".

- Werbung -

Anleitungen für Gift und Sprengstoffe

Der Mann habe Abonnent*innen und Mitglieder zu verschiedenen Straftaten aufgefordert  etwa zum Anbringen von Graffitis mit rechtsextremen Symbolen, das Verleiten junger Mädchen zur Selbstverletzung, Brandanschläge auf von Migrant*innen oder Personen der queeren Community genutzte Gebäude, oder die Tötung von "Untermenschen". Zudem habe er Anleitungen zur Herstellung von Gift und Sprengstoffen und zum Bau von Molotow-Cocktails und Autobomben veröffentlicht, teilte die Bundesanwaltschaft mit.

Nach Informationen des SWR soll sich der Mann bei seinen Versuchen, Mittäter zu gewinnen, die Gaming-Szene als Vorbild genommen haben. So soll der 22-Jährige für verschiedene Anschlagsarten eine Art Punktesystem zur Belohnung entwickelt haben.

Beschuldigter in U-Haft

Der Rumäne ist laut Bundesanwaltschaft dringend verdächtig, versucht zu haben, als Rädelsführer eine ausländische terroristische Vereinigung zu gründen. Außerdem wirft ihm Deutschlands oberste Strafverfolgungsbehörde die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Im Tatzeitraum soll er teils Heranwachsender gewesen sein  also zwischen 18 und 20 Jahre alt.

Der Beschuldigte wurde am Dienstag im Enzkreis im Nordschwarzwald von Polizist*innen aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg festgenommen. Im Anschluss wurde er dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe vorgeführt, der ihm den Haftbefehl eröffnete und in Vollzug setzte. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. (dpa/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 113 gewonnen - inklusive 13 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 89 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 113/200
    56,5%
    Stand 30.06.26, 12:45h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Rumänien
07.04.26 | Fünf Jahre Rechtsstreit
Gericht zwingt Rumänien zur Anerkennung von trans Mann
21.09.25 | Interview
Warum ist Rumänien so queer­feindlich, Emanuel Pârvu?
12.09.25 | Video des Tages
Der harte Kampf um queere Rechte in Rumänien
31.08.25 | Queerfilmnacht im September
Adi wird von Homo-Hassern verprügelt  und zum Exorzisten geschickt
19.05.25 | Rumänien
Präsidentschaftswahl: Unter zwei queer­feindlichen Kandidaten gewinnt der Pro-Europäer
23.11.24 | Video des Tages
Trailer-Premiere: "Drei Kilometer bis zum Ende der Welt"
-w-
Neu auf queer.de
Bundesanwaltschaft meldet Festnahme
Brandanschläge auch auf queere Community geplant: Haftbefehl erlassen
Neuer Film
Johnny Knoxville: "'Jackass' ist schon ziemlich schwul"
USA
Nach Fake-Missbrauchsvorwürfen: Pete Buttigieg kurzzeitig von seinen Kindern getrennt
Ex-Kinderstar starb mit nur 35 Jahren
"The Ring"-Star Daveigh Chase an den Folgen von Aids gestorben
Mönchengladbach
Hakenkreuz-Attacke auf queeres Zentrum: Polizei ermittelt drei Tatverdächtige
Queer­feindliche Partei beim Cologne Pride
Basta-Ansage: "Das BSW nimmt am Kölner CSD teil  und daran wird sich nichts ändern"
Gewinnspiel
KAMERA
Jahrzehntealtes Gerücht
Cara Delevingne bestätigt Kurzromanze mit Amber Heard