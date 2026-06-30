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Star musste ins Krankenhaus

Unglücklicher Sturz am Pool: Ruby Rose bricht sich mehrere Rippen

Ruby Rose wollte ihren Garten bewässern  dann rutschte die Schauspielerin am Pool aus, stürzte ins Wasser und brach sich dabei mehrere Rippen. Auf Instagram teilte sie das Unglück mit ihren Fans. Es ist nicht ihre erste schwere Verletzung.


Ruby Rose spielte unter anderem bei "Orange Is the New Black" mit (Bild: Netflix)

Eigentlich wollte Ruby Rose (40) nur ihren Garten bewässern  doch ein Ausrutscher am Pool endete für die Schauspielerin im Krankenhaus. Die in den USA lebende lesbische und genderfluide Australierin brach sich bei dem Sturz nach eigenen Aussagen mehrere Rippen und zeigte ein Video des schmerzhaften Missgeschicks auf Instagram.

In ihren Instagram-Storys teilte Rose einen Clip ihrer Überwachungskamera, der sie auf dem schmalen Rand ihres Pools balancierend zeigt, einen Gartenschlauch in der Hand. Beim Versuch, einen über dem Wasser gelegenen Teil ihres Gartens zu besprühen, verliert sie den Halt und stürzt ins Becken  sie prallt dabei sichtbar auf die Poolkante.

"RIP für meine Rippen und für den Rest meines Sommers. Sie sind gebrochen, mehrere. Direkt ins Krankenhaus", schrieb sie dazu und ergänzte ein lachend-weinendes Emoji. Auch bei Threads postete sie das Video und schrieb dort: "Eben rede ich noch mit euch, im nächsten Moment liege ich mit zwei gebrochenen Rippen im Krankenhaus. Was für ein verdammter Montag."

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Nicht ihre erste schwere Verletzung

Für die "Orange Is the New Black"-Darstellerin ist es nicht der erste Krankenhausaufenthalt dieser Art. Bereits 2019 musste sie behandelt werden, nachdem sie für ihre Hauptrolle in der CW-Serie "Batwoman" einen Stunt absolviert hatte. Zunächst sei man von einer gebrochenen Rippe ausgegangen, erzählte sie damals in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon". Tatsächlich steckten zwei Bandscheibenvorfälle hinter den Schmerzen. Ohne sofortige Behandlung hätte ihr demnach sogar eine Querschnittslähmung gedroht.

Wie sehr sie das Erlebnis belastete, schilderte Rose kürzlich im Interview mit der "TV Week": Die Verletzungen seien so traumatisch gewesen, dass ihr Gehirn "buchstäblich abschaltete", sobald sie öffentlich darüber sprechen wollte. "Die Erinnerungen daran waren so schlimm, dass ich mich 2021 für drei Monate in eine Trauma-Einrichtung begeben musste."

Damit konfrontiert wurde sie Anfang des Jahres erneut in der SBS-Doku-Serie "The Hospital: In the Deep End". Dort verriet sie auch, nach einem Autounfall schon einmal bewusstlos in der Notaufnahme gelandet zu sein  durch die Windschutzscheibe geschleudert und wochenlang auf Pflege angewiesen. (spot/cw)

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