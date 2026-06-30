Queeres Netzwerk Niedersachsen sucht Projektreferent*in für das Sportprojekt "Vielfalt in Bewegung! Niedersachsen"

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Das QNN ist der Landes- und Fachverband der queeren Gruppen und Vereine in Niedersachsen. Wir unterstützen unsere Mitglieder, vertreten deren Interessen auf Landesebene und leisten inhaltliche Arbeit durch unsere Fachstellen und Projekte.

Frühestmöglich suchen wir eine engagierte Person als

Projektreferent*in für das Sportprojekt "Vielfalt in Bewegung! Niedersachsen"

Ziel des Projektes ist die Stärkung der Akzeptanz sexueller Orientierungen und geschlechtlicher Vielfalt im Breitensport des organisierten niedersächsischen Sports. Zielgruppe sind verantwortliche Personen in Sportverbänden und -vereinen, sowohl auf der Organisationsebene als auch aus der Sportpraxis. Das Projekt ist eine Kooperation mit dem LandesSportBund Niedersachsen e.V.

Mehr zum Projekt unter vielfalt-in-bewegung.de

Aufgabenspektrum:
● Organisation von Fortbildungs- und Informationsangeboten
● Erstellung von thematischen Publikationen und Handreichungen
● Öffentlichkeits- und Netzwerkarbeit
● Individuelle Beratung von Sportverbänden und -vereinen
● Zusammenarbeit mit dem Partnerprojekt 'Vielfalt in Bewegung! NRW'

Gewünschtes Profil:
● Abgeschlossenes Studium oder vergleichbare Qualifikation
● Kenntnisse zu Struktur und Arbeit des organisierten Sports
● Fachliche- und Erfahrungskompetenz zu queeren Lebensrealitäten
● Erfahrung in der Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit
● Reisebereitschaft, auch in den Abendstunden und am Wochenende
● Selbständiges, strukturiertes und zuverlässiges Arbeiten

Wir bieten:
● Teilzeitstelle 50%, Vergütung in Anlehnung an TV-L E11
● Selbstständiges Arbeiten in einem motivierten Team und Verband
● Flexible Arbeitszeiten im Hannover Büro und mobil nach Absprache

Die Besetzung der Stelle erfolgt aufgrund der Förderbedingungen zunächst befristet bis zum 31.12.26. Eine Verlängerung und Erhöhung des Stellenumfangs auf 75% ist gewünscht und wird angestrebt. Rückfragen zur Ausschreibung können Sie an Nico Kerski unter 0511-33658120 richten.

Bitte senden Sie ihre Bewerbung unter Angabe des frühestmöglichen Beschäftigungsbeginns per Mail an bewerbung@qnn.de.

Gefördert durch die Niedersächsische Lotto-Sport-Stiftung und das Niedersächsische Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung.

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