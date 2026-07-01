Adhärenz bei HIV

Heute, 03:13h 3 Min.

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Moderne HIV-Therapien ermöglichen Menschen mit HIV ein langes Leben mit hoher Lebensqualität. Entscheidend ist dabei nicht nur, dass eine Therapie wirksam ist, sondern auch, wie verlässlich sie im Alltag umgesetzt werden kann. Von HIV-Schwerpunktärzt*innen wird in diesem Zusammenhang häufig der Begriff der "Adhärenz" verwendet.



Dabei geht es nicht nur um die Einnahme der Tabletten. Gemeint sind zwei Bereiche, die zusammengehören:



● Therapieadhärenz: die Medikamente so einzunehmen, wie es vereinbart wurde

● Terminadhärenz: Arzttermine und Laboruntersuchungen verlässlich wahrzunehmen



Beides ist wichtig. Denn eine erfolgreiche HIV-Therapie braucht nicht nur wirksame Medikamente, sondern auch einen Rahmen, der im eigenen Alltag gut funktioniert.

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Warum Adhärenz so wichtig ist

Eine gute Adhärenz hilft dabei, die Vermehrung von HIV dauerhaft zu unterdrücken. So kann die Viruslast unter die Nachweisgrenze sinken bzw. dort bleiben. Das ist medizinisch wichtig  und wirkt sich oft auch direkt auf die Lebensqualität aus, denn Menschen mit HIV unter wirksamer Therapie und mit nicht nachweisbarer Viruslast können HIV sexuell nicht übertragen (N=N: nicht nachweisbar = nicht übertragbar).1,2



Wenn das Leben dazwischenkommt



Viele Menschen wissen genau, wie wichtig eine regelmäßige Therapie ist  und trotzdem gibt es Situationen, in denen die Einnahme der Tabletten schwerfällt. Das hat nicht automatisch mit "Nachlässigkeit" zu tun. Oft sind es reale Faktoren, die im Alltag dazwischenkommen. Zum Beispiel:



● Stress, Erschöpfung oder belastende Lebensumstände

● Schichtarbeit oder Reisen

● Gedächtnisprobleme oder fehlende Routinen



Wenn man merkt, dass man Schwierigkeiten mit der regelmäßigen Einnahme der Medikamente hat, ist es wichtig, das offen in der HIV-Schwerpunktpraxis anzusprechen.



Bild: ViiV Healthcare

Manchmal wird die Einnahme nicht vergessen, sondern ganz bewusst ausgelassen. Auch das kommt vor  und die Gründe dahinter sind oft komplex. Dazu gehören zum Beispiel Situationen, in denen Medikamente aus Angst vor deren Entdeckung nicht mitgenommen werden, oder eine Tablettenmüdigkeit, wenn die tägliche Einnahme zunehmend als Belastung erlebt wird.Für eine gute Versorgung ist es nicht entscheidend, "perfekt" zu sein. Entscheidend ist, dass Belastungen, Hindernisse oder Terminprobleme offen angesprochen werden. Denn die HIV-Schwerpunktpraxis kann nur dann gut unterstützen, wenn klar ist, was Schwierigkeiten bereitet.Adhärenz ist nicht nur eine Frage von Disziplin. Sie hat auch damit zu tun, ob eine Therapie zum eigenen Leben passt. Wenn die tägliche Einnahme schwerfällt oder deren Verheimlichung als Belastung erlebt wird, ist es sinnvoll, mit dem/r Ärzt*in zu sprechen und gemeinsam über Alternativen nachzudenken.Heute gibt es unterschiedliche Therapieoptionen und Darreichungsformen.Eine aktuelle europäische Befragung zeigt, dass viele Menschen mit ihrer behandelnden Praxis nicht regelmäßig über neue Therapieoptionen sprechen  und ein Teil berichtet sogar, solche Gespräche noch nie geführt zu haben.

Dein nächster Schritt: 3 Fragen für das nächste Arztgespräch

● Wo kostet mich meine HIV-Therapie im Alltag gerade am meisten Energie?

● Welche Therapieoptionen und Darreichungsformen kommen für mich infrage, wenn ich mir im Alltag Entlastung wünsche?

● Was können wir konkret tun, damit meine Therapie langfristig gut zu meinem Leben passt?



So kannst du gemeinsam mit deinem/r Ärzt*in eine Lösung finden, die Therapieerfolg und Lebensqualität bestmöglich zusammenbringt.



Weitere Informationen zum Leben mit HIV sowie persönliche Geschichten von HIV-positiven Menschen findest du unter www.livlife.de



Unterstützt von ViiV Healthcare



NP-DE-HVU-ADVR-260014

Quellen



1 Eisinger et al., JAMA February 5, 2019 Volume 321, Number 5 (Reprinted).

2 Leitlinien der European AIDS Clinical Society (EACS), Version 13.0, Stand Oktober 2025.

3 Devonald M et al., 20th European AIDS Conference (EACS) 2025. Poster MeP09.5.LB.