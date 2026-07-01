Mit Seitenhieb: David Schumacher gratuliert Papa Ralf zum Geburtstag

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Ralf Schumacher hat allen Grund zum Feiern: Der frühere Formel-1-Pilot ist am Dienstag 51 Jahre alt geworden. Rührende Glückwünsche kamen dabei von seinem Sohn David Schumacher (24), der sich auf Instagram mit einem alten Foto und liebevollen Zeilen an seinen Vater wandte.



"Lieber Papa, ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute zu deinem 51. Geburtstag!", schrieb der Nachwuchs-Rennfahrer zu einem Foto, das ihn als kleinen Jungen an der Seite seines Vaters zeigt. Mit einem Augenzwinkern erinnerte er an frühere Zeiten: "Damals hattest du definitiv noch ein paar weniger graue Haare."



Bei der kleinen Stichelei blieb es allerdings nicht. David Schumacher fand vor allem warmherzige Worte und wünschte seinem Vater "ganz viel Gesundheit, Liebe, Glück und viele schöne gemeinsame Momente mit deinem neuen Ehemann". Und weiter: "Genießt die gemeinsame Zeit und lass dich heute ordentlich feiern! Hab einen wunderschönen Geburtstag! Vielen Dank für alles. Ich hab dich lieb!" Ralf Schumacher bedankte sich bei seinem Sohn, indem er den Beitrag in einer Instagram-Story teilte.

Gruß an den frisch angetrauten Ehemann

Der neue Ehemann, den David Schumacher in seinem Beitrag erwähnt, ist Étienne Bousquet-Cassagne (36), der sich auf Instagram mittlerweile Étienne Schumacher nennt. Den französischen Geschäftsmann hatte Ralf Schumacher nur wenige Wochen zuvor geheiratet: Am 30. Mai gaben sich die beiden im südfranzösischen Saint-Tropez das Jawort, begleitet von den Kameras des Senders Sky für die Doku-Serie "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja". David Schumacher war Trauzeuge bei der Hochzeit seines Vaters (queer.de berichtete).

Öffentlich gemacht hatte Ralf Schumacher seine Beziehung im Juli 2024  damals verbunden mit seinem Coming-out (queer.de berichtete). Begegnet waren sich der einstige Rennfahrer und Étienne Bousquet-Cassagne in Monaco; seit 2022 sind die beiden ein Paar. (cw/spot)