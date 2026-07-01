Florence Kasumba spielt Miranda in "Der Teufel trägt Prada"

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Hatte mal wieder Lust auf Musical: Florence Kasumba (Bild: Morris Mac Matzen)

Kriegerin im Avengers-Universum, "Tatort"-Kommissarin in Niedersachsen und nun gefürchtete Mode-Ikone: Schauspielerin Florence Kasumba übernimmt die Hauptrolle der gefürchteten Chefredakteurin Miranda Priestly im Musical "Der Teufel trägt Prada" in Hamburg, wie Stage Entertainment mitteilte. Das Musical mit Musik von Elton John kommt von Dezember an auf die Bühne. Die Aufführung ist im Stage Theater Neue Flora geplant, bis Ende Oktober läuft dort noch "Tarzan".



Sie freue sich sehr auf die Proben, sagte Kasumba der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Ich habe seit einer Weile eine echte Musical-Sehnsucht. Ich vermisse Gesang und Tanz sehr. Fashion interessiert mich außerdem schon immer, und bei der Rolle kann ich alle vier Dinge  Gesang, Tanz, Schauspiel und Mode  wirklich zusammenbringen."



Kasumbas künstlerische Wurzeln liegen im Musical. Die 49-Jährige hat Gesang, Tanz und Schauspiel studiert, spielte 2002 in "Mamma Mia!" mit und wurde 2003 als Aida für das gleichnamige Musical besetzt. Damals hatte Elton John sie ausgewählt und auch diesmal hatte er bei der Besetzung erneut seine Hände im Spiel.



"Miranda Priestly braucht Autorität, Intelligenz, Charisma und Stil  und Florence Kasumba hat alles davon. Sie hat eine außergewöhnliche Präsenz, die einen Raum sofort verwandelt, sobald sie ihn betritt", sagte Elton John laut Mitteilung. Die Songs werden in Hamburg in einer deutschsprachigen Fassung aufgeführt. "Ich bin gespannt auf unsere deutsche Bühnenversion", sagte Kasumba weiter.

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Das Musical "Der Teufel trägt Prada" wird bereits erfolgreich in London am West End aufgeführt. Es geht es um die Journalistin Andy, die einen Job bei einem Modemagazin bekommt und damit unter einer gnadenlosen und herrischen Chefredakteurin zu leiden hat. Um deren unmögliche Forderungen zu erfüllen, opfert Andy ihr Privatleben und lässt sich zunehmend von einer glamourösen Welt verführen, die sie einst verachtet hat.



Mit Miranda Priestly habe sie nur zum Teil etwas gemeinsam, sagt Kasumba weiter: "In mir steckt viel Konzentration: Wenn ich arbeite, bin ich sehr fokussiert. Dadurch wirke ich nach außen manchmal streng  und kann einschüchtern, wenn man mich nicht kennt." Autoritär sei sie dagegen gar nicht und sie vermeide auch die Zusammenarbeit mit stark autoritären Menschen. (cw/dpa)