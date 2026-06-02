Bill Kaulitz leidet unter Albträumen

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Bill Kaulitz am 28. Juni bei der Deutschland-Premiere von "Minions & Monster" in München (Bild: Universal / Sebastian Gabsch)

Bill Kaulitz leidet nach eigenen Angaben unter schlechtem Schlaf. "Bei mir sind es schlimme Albträume. Ich schlafe ganz schlecht", sagte der queere Tokio-Hotel-Sänger in einem Interview der "Neuen Osnabrücker Zeitung" auf die Frage, was die schlimmsten Monster in seinem Leben seien. Er könne gar nicht aussprechen, was das für Träume seien, "so schlimm sind die", sagte er. Die Träume seien aber nicht wiederkehrend. "Wobei  einer schon, der alte Albtraum mit der Hexe. Die hat hinter unserem Spielzeugkorb gewohnt."



Sein Bruder Tom, der auch interviewt wurde, sagte dazu: "Das weiß ich noch. Den Traum hatten wir sogar beide." Auf die Frage, was gegen Monster unter dem Bett helfe, antwortete er: "Eigentlich nur der Zwillingsbruder. Aber den hat natürlich nicht jeder."



Bill und Tom Kaulitz (beide 36) haben jeweils eine Sprecherrolle in der deutschen Version des neuen Films "Minions & Monster", der heute in den deutschen Kinos startet (queer.de berichtete). Bill leiht darin Goomi seine Stimme, einem sehr kleinen Monster, das nicht so harmlos ist, wie es auf den ersten Blick aussieht. Tom spricht den außerirdischen Roboter Dort. (cw/dpa)