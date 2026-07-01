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Angeblicher Prachtbau in der Kultarena

Traumhochzeit von Taylor Swift: Ohne Prinz William aber mit Schloss?

Wenn eine Pop-Königin heiratet, dann natürlich stilecht in einem Schloss. Angeblich lässt Taylor Swift im Madison Square Garden einen prächtigen Bau errichten. Prinz William und Prinzessin Kate sollen entgegen vorangegangener Spekulationen nicht die Hochzeit besuchen.


Dieses Bild veröffentlichte Taylor Swift im vergangenen August anlässlich ihrer Verlobung mit Travis Kelce (Bild: Instagram / Taylor Swift)

Seit Pop-Superstar Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) im Sommer 2025 ihre Verlobung öffentlich gemacht haben, ranken sich unzählige Spekulationen um die anstehende Hochzeit der beiden. Jetzt berichten US-Medien von zwei ganz besonderen Gerüchten. Die US-Pop-Königin soll angeblich in ihrem eigenen Schloss heiraten, der britische Thronfolger Prinz William und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (beide 44), sollen aber nicht für die Hochzeit anreisen.

Die Polizeiquellen und das neu gebaute Schloss

Seit einiger Zeit wird spekuliert, dass Swift und Kelce ihre Hochzeit am 3. Juli im weltweit bekannten Madison Square Garden feiern. "CBS News" möchte nun wissen, wie das Fest grob ablaufen soll. Die Nachrichtenabteilung des Senders CBS berichtet, dass am Donnerstagabend ein Probedinner im Infosys Theater der Arena für rund 100 geladene Gäste stattfinden soll. Die Hochzeitsfeier an sich soll dann angeblich am Freitag steigen  mit gut 1.000 Gästen und bis in die frühen Morgenstunden. Die Rede ist von bis zu 4:00 Uhr morgens am Samstag. Das habe man von zwei anonymen Polizeiquellen erfahren, die mit der Sicherheitsplanung für das Event vertraut sein sollen.

Sagenumwobene Märchenschlösser wie Neuschwanstein gibt es in und um den Madison Square Garden unterdessen natürlich nicht. Warum also nicht einfach für die Promi-Hochzeit des Jahres einen eigenen Prachtbau errichten? Das US-Promi-Portal "TMZ" berichtet, dass genau das gerade passieren soll. Insider*innen aus dem Hochzeitsumfeld hätten erklärt, dass im Innenbereich der Arena ein riesiges Schloss errichtet werde  eine Art Märchenwelt solle entstehen.

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Kein Treffen mit den britischen Royals

Swift und ihr Verlobter Kelce werden von Fans und US-Medien teilweise wie eine Königin und ein König gefeiert, doch zu einem Treffen mit Mitgliedern der britischen Königsfamilie wird es im Rahmen der Hochzeit wohl nicht kommen, auch wenn es zuvor entsprechende Spekulationen gegeben hat. Prinz William und Prinzessin Kate werden die Feier nicht besuchen, wie das Magazin "People" in Erfahrung gebracht haben will.

Noch im Mai hatte der ältere Sohn von König Charles III. (77) die Gerüchte selbst genährt. Im britischen Radioprogramm "Heart Breakfast" zu Gast, wurde er darauf angesprochen, dass im Sommer eine große Hochzeit anstehe. Danach gefragt, ob er eine Einladung erhalten habe, gab er sich mysteriös. "Kein Kommentar", lachte der Thronfolger. Er ergänzte: "Ich hoffe es  und ich bin sicher, dass vielleicht irgendwo eine Einladung kursiert. Wir werden sehen."

Besonders Williams Tochter Charlotte gilt als großer Swiftie, also als Fan der Sängerin. Im Rahmen seines 42. Geburtstags besuchte der Thronfolger zusammen mit Charlotte und deren Bruder George ein Konzert der Sängerin in London. Das Trio feierte nicht nur während des Konzerts mit, sondern traf die Sängerin auch hinter den Kulissen. Swift veröffentlichte ein Selfie mit den Royals und Kelce bei Instagram. Sie wünschte ganz ungezwungen ihrem "M8" William alles Gute zum Geburtstag. Die Abkürzung steht für gewöhnlich für "mate", ein in Großbritannien oftmals gebrauchter Ausdruck für "Kumpel" oder "Freund". (spot/cw)

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