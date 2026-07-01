In Las Vegas: Elton John soll als Hologramm auftreten

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Raph_PH / wikipedia) Das digitale Abbild von Elton John soll bald Las Vegas bezaubern (Bild:

Elton John (79) hat sich 2023 vom Tourleben verabschiedet. Seitdem spielt der Musikstar nur noch einzelne Shows. Nun kündigt sich ein ungewöhnliches Projekt an: Wie die britische Zeitung "The Sun" unter Berufung auf einen Insider berichtet, hat der Popstar "einen Vertrag im siebenstelligen Bereich" für eine zeitlich unbegrenzte Konzertresidenz in Las Vegas unterschrieben. Der Haken: Auf der Bühne wird nicht Elton John selbst stehen, sondern sein digitales Abbild  ein Hologramm.



Ab Sommer 2027 zu sehen



Dem Bericht zufolge könnten Fans den "Rocket Man" auf diese Weise noch über Jahrzehnte erleben. Die Show soll im Sommer 2027 im neuen Hard Rock Hotel starten. Der Insider des britischen Boulevardblattes spricht von einem "immersiven Erlebnis" statt einer klassischen Residenz.



Auch musikalische Weggefährt*­innen sollen Teil des Konzepts sein: Dua Lipa (30) soll ebenfalls in digitaler Form auftreten. Sie ist mit Elton John befreundet und nahm mit ihm bereits den Song "Cold Heart" auf. Außerdem soll Kiki Dee (79), mit der er "Don't Go Breaking My Heart" sang, als Hologramm zu sehen sein. Im Herbst sollen die Künstler*­innen für Aufnahmen in den Pinewood Studios in der englischen Grafschaft Buckinghamshire zusammenkommen.

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ABBA machen es vor

Es wäre nicht die erste Hologramm-Show einer lebenden Musikikone. Seit 2022 stehen ABBA als Hologramme mit ihrer "Abba Voyage"-Show in London auf der Bühne, begleitet von einer Liveband (queer.de berichtete). Das neue Konzept soll laut Quelle zwar ähnlich sein, jedoch dank technologischer Fortschritte "deutlich ausgefeilter". Das Ergebnis, zeigte sich der Insider überzeugt, werde "phänomenal" aussehen.



Elton John hatte sich unter anderem aus familiären Gründen vom Touren zurückgezogen. In Interviews betonte er, mehr Zeit mit seinen Söhnen verbringen zu wollen, die er mit Ehemann David Furnish (63) hat. Zudem kämpfte der Sänger in den vergangenen Jahren verstärkt mit gesundheitlichen Problemen. Nach einem Sturz 2021 musste er operiert werden und seine Abschiedstournee verschieben. 2024 führte eine schwere Augeninfektion dazu, dass er seine Sehkraft auf dem rechten Auge fast vollständig verlor (queer.de berichtete). (spot/cw)