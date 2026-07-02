Neue Hochzeitsshow: Frank "Froonck" Matthée kommt zum ZDF



Frank "Froonck" Matthée kehrt mit einer Hochzeitssendung zurück (Bild: ZDF / Diego da Cruz)

Heute, 02:55h 2 Min.

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Das ZDF startet ein neues Factual-Format rund um Hochzeiten. Unter dem Titel "Duell der Hochzeitsprofis" schickt der Sender ab Sonntag, dem 6. September, erfahrene Hochzeitsplaner*innen in den Wettstreit  zu sehen sind sechs Folgen im Wochentakt, jeweils ab 14 Uhr. Bekanntestes Gesicht der Sendung ist der von VOX bekannte schwule Weddingplanner "Froonck".



Neben Frank Matthée (58) stehen laut Ankündigung vier weitere Profis vor der Kamera: Amelie Borges, Marie Mika, Marco Fuß und Madeleine Bolz. Sie setzen die Wünsche der Paare kreativ und individuell um  ob als schrille Motto-Feier, elegantes Traumevent oder lebendige Multi-Kulti-Hochzeit.

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Zwei Planende, ein Paar, eine Entscheidung

Das Prinzip ist als Duell angelegt: Pro Folge treten zwei Hochzeitsplaner*innen gegeneinander an und präsentieren einem Paar ihre ganz persönliche Vision  "kreativ, überraschend und immer im Rahmen des Budgets", wie das ZDF ankündigt. Das Paar entscheidet sich anschließend für einen der beiden Entwürfe. Wer das Duell gewinnt, darf die Traumhochzeit tatsächlich realisieren.



Die Kamera begleitet Profis wie Paare durch die planerischen Herausforderungen und verspricht exklusive Einblicke in Tricks und Trends der Branche. Im Mittelpunkt steht die emotionale und aufregende Vorbereitungsphase  bis zum entscheidenden Moment, der Hochzeit selbst.

Vom Terenzi-Fest ins Dschungelcamp

Froonck ist im deutschen Fernsehen kein Unbekannter. Bekannt wurde er einst durch die Hochzeit von Sarah Connor und Marc Terenzi, die durch die Reality-Show "Sarah & Marc in Love" begleitet wurde. Mit "Frank  Der Weddingplaner" bekam er auch eine eigene Sendung. Später zog es ihn ins Dschungelcamp, außerdem führte er über Jahre durch das VOX-Format "4 Hochzeiten und eine Traumreise". Für queer.de schrieb Froonck 2014 den Gastbeitrag "Was Mann zur Hochzeit tragen sollte". Fürs ZDF bleibt er seinem Thema treu.



Der lineare Start fällt auf Sonntag, den 6. September. Wer nicht warten will, kann früher einschalten: Nach Angaben des Senders stehen die ersten Folgen schon ab Freitag, dem 4. September, um 10 Uhr in der ZDF-Mediathek auf zdf.de und in der App bereit. Weitere Episoden sollen dort nach und nach folgen. (cw/spot)