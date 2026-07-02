Frankfurts OB Mike Josef: Queere Sichtbarkeit ist "kein Privileg"

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Oberbürgermeister Mike Josef beim Regenbogenempfang (Bild: Stadt Frankfurt am Main / Chris Christes)

Mit einem klaren Bekenntnis zu Vielfalt und Demokratie hat Frankfurts Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) den diesjährigen Regenbogenempfang im Römer eröffnet. "Queeres Leben gehört selbstverständlich zu Frankfurt, weil Sichtbarkeit kein Privileg ist", sagte Josef am Montagabend im Kaisersaal vor Vertreter*­innen der queeren Community sowie zahlreichen Engagierten aus Vereinen und Initiativen.

Anlass des Empfangs ist der 34. Christopher Street Day (CSD), der in diesem Jahr unter dem Motto "Demokratie braucht keine Alternative!" steht. Josef sprach von einem Bekenntnis zu den europäischen Werten und verwies auf die Entwicklungen in Frankfurts ungarischer Partnerstadt Budapest. Dort habe der CSD im vergangenen Jahr trotz staatlicher Verbotsversuche mit Unterstützung von Oberbürgermeister Gergely Karácsony stattfinden können. Hunderttausende Menschen seien damals auf die Straße gegangen, sagte Josef. Frankfurt habe fest an der Seite seiner Partnerstadt gestanden.

"Der CSD und alle Beteiligten kämpfen für unsere Demokratie und stehen für Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt", betonte der Oberbürgermeister. Gerade jetzt seien selbstbewusste Demonstrationen wie der CSD wichtig. Die breite Präsenz und Akzeptanz auf den Straßen zeigten, dass sich viele Menschen für Sicherheit, Gleichberechtigung und gegen Ausgrenzung einsetzten. Der Christopher Street Day sei "mehr als eine fröhliche Party", so Josef weiter  er sei Sichtbarkeit, Schutzraum und politisches Signal zugleich.

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Auch Sebastian Reggentin, Pressesprecher des Vereins CSD Frankfurt, sprach bei dem Empfang. Die Demokratie sei eines der größten Geschenke, die sich Menschen je selbst gemacht hätten, sagte er. Sie müsse heute mehr denn je verteidigt werden  daher stehe der diesjährige CSD unter diesem Motto.

Der Frankfurter CSD findet seit 1992 statt und bildet den Höhepunkt des Pride Month in der Stadt. Vom 16. bis 19. Juli werden tausende Menschen aus Frankfurt und der Region am nördlichen Mainufer erwartet. (cw)

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