Tom Neuwirth als Todesengel in Düsseldorf und Wien

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Tom Neuwirth (Bild: Lukas Feix / WURSTTV.com)

Der österreichische Sänger Tom Neuwirth alias Conchita Wurst schlüpft erneut in die Rolle des Todesengels im Erfolgsmusical "Romeo & Julia  Liebe ist alles". Wie die Produktion am Donnerstag mitteilte, übernimmt der queere Eurovision-Gewinner von 2014 die Figur für sechs Vorstellungen in Düsseldorf und 15 Vorstellungen in Wien.



Bereits in zwölf ausverkauften Vorstellungen im Theater des Westens in Berlin hatte Neuwirth die Rolle verkörpert und dabei Publikum und Presse gleichermaßen begeistert (queer.de berichtete). Nun kommt das Gastspiel vom 14. bis 18. Oktober 2026 in die NRW-Landeshauptstadt sowie vom 27. Januar bis 7. Februar 2027 erstmals in seine Geburtsstadt Wien.



"Der Todesengel ist für mich eine Figur voller Emotion, Wandel und Tiefe", sagte Neuwirth. "Ich liebe Musik und entdecke das Theater immer mehr als künstlerischen Ausdruck." Die Musical-Macher Peter Plate und Ulf Leo Sommer zeigten sich ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit. "Tom besitzt eine außergewöhnliche Bühnenpräsenz und eine ganz besondere künstlerische Tiefe", erklärten sie. "Wir freuen uns riesig, dass er für diese exklusiven Vorstellungen Teil unserer Romeo-&-Julia-Familie wird."



Nach seinem Sieg beim Eurovision Song Contest 2014 veröffentlichte der österreichische Sänger unter anderem drei Studioalben. Er hatte als Schauspieler bereits Auftritte in dem Erfolgsstück "Luziwuzi" in Wien, in dem er den österreichischen Erzherzog Ludwig Viktor spielte, den jüngsten Bruder von Kaiser Franz Josef. Außerdem spielt Neuwirth im Vampirfilm "Die Blutgräfin".



Der Vorverkauf für die Gastspiele von "Romeo & Julia  Liebe ist alles" in Düsseldorf und Wien hat bereits begonnen. (cw)