Hochzeit im Madison Square Garden bestätigt: So heiratet Taylor Swift

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Taylor Swift will im Madison Square Garden heiraten (Bild: Piece of Magic Entertainment)

Es scheint offiziell zu sein: Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce (beide 36) werden am Freitagabend im Madison Square Garden heiraten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen mit den Sicherheitsvorkehrungen vertrauten Vertreter der Strafverfolgungsbehörden. Bereits am heutigen Donnerstag soll das Fest in New York City starten. Zu Beginn der Feierlichkeiten finde ein "kleineres Probeessen" statt.



Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über die Hochzeit des Jahres. 1.000 Gäste werden dazu erwartet, heißt es. In den vergangenen Tagen haben US-Medien immer wieder Bild- und Videomaterial über die Vorbereitungen in New York City veröffentlicht. Das US-Promiportal TMZ berichtete, dass im Innenbereich des Madison Square Gardens ein riesiges Schloss errichtet werde  eine Art Märchenwelt solle entstehen.

Diese Gäste sollen dabei sein

"Page Six" will unterdessen in Erfahrung gebracht haben, dass Stevie Nicks und Tim McGraw bei der Hochzeit auftreten werden. Auch Paul McCartneys Name ist im Gespräch, ebenso wie der von Swifts langjährigem Freund Ed Sheeran.



Swifts Highschool-Freundin Abigail Anderson gilt als Favoritin für die Rolle der Brautjungfer, genau wie Gigi Hadid, die Stylistin Ashley Avignone, Swifts zukünftige Schwägerin Kylie Kelce sowie Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez und die Haim-Schwestern. Mitfeiern werden außerdem wohl Stars wie Cara Delevingne, Suki Waterhouse und Emma Stone. Bei anderen Prominenten soll noch unklar sein, ob sie dabei sind. Die Freundschaften von Swift mit Blake Lively, Zoë Kravitz und Karlie Kloss sollen zuletzt nicht mehr so eng gewesen sein.



Ihre Verlobung hatten Taylor Swift und Travis Kelce im vergangenen August bekannt gegeben. Erste Gerüchte über eine Hochzeit am 13. Juni in einem Luxushotel nahe Swifts Wohnsitz in Rhode Island hatten sich nicht bestätigt  angereiste Fans gingen leer aus. (spot/cw)