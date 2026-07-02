Hochzeit im Madison Square Garden bestätigt: So heiratet Taylor Swift

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58617

Taylor Swift will im Madison Square Garden heiraten (Bild: Piece of Magic Entertainment)

Es scheint offiziell zu sein: Popstar Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce (beide 36) werden am Freitagabend im Madison Square Garden heiraten. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen mit den Sicherheitsvorkehrungen vertrauten Vertreter der Strafverfolgungsbehörden. Bereits am heutigen Donnerstag soll das Fest in New York City starten. Zu Beginn der Feierlichkeiten finde ein "kleineres Probeessen" statt.

Schon seit Wochen gibt es Spekulationen über die Hochzeit des Jahres. 1.000 Gäste werden dazu erwartet, heißt es. In den vergangenen Tagen haben US-Medien immer wieder Bild- und Videomaterial über die Vorbereitungen in New York City veröffentlicht. Das US-Promiportal TMZ berichtete, dass im Innenbereich des Madison Square Gardens ein riesiges Schloss errichtet werde  eine Art Märchenwelt solle entstehen.

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Diese Gäste sollen dabei sein

"Page Six" will unterdessen in Erfahrung gebracht haben, dass Stevie Nicks und Tim McGraw bei der Hochzeit auftreten werden. Auch Paul McCartneys Name ist im Gespräch, ebenso wie der von Swifts langjährigem Freund Ed Sheeran.

Swifts Highschool-Freundin Abigail Anderson gilt als Favoritin für die Rolle der Brautjungfer, genau wie Gigi Hadid, die Stylistin Ashley Avignone, Swifts zukünftige Schwägerin Kylie Kelce sowie Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez und die Haim-Schwestern. Mitfeiern werden außerdem wohl Stars wie Cara Delevingne, Suki Waterhouse und Emma Stone. Bei anderen Prominenten soll noch unklar sein, ob sie dabei sind. Die Freundschaften von Swift mit Blake Lively, Zoë Kravitz und Karlie Kloss sollen zuletzt nicht mehr so eng gewesen sein.

Ihre Verlobung hatten Taylor Swift und Travis Kelce im vergangenen August bekannt gegeben. Erste Gerüchte über eine Hochzeit am 13. Juni in einem Luxushotel nahe Swifts Wohnsitz in Rhode Island hatten sich nicht bestätigt  angereiste Fans gingen leer aus. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 121 gewonnen - inklusive 13 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 98 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 121/200
    60,5%
    Stand 02.07.26, 13:10h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Taylor Swift
01.07.26 | Angeblicher Prachtbau in der Kultarena
Traumhochzeit von Taylor Swift: Ohne Prinz William aber mit Schloss?
12.06.26 | Travis Kelce begleitete sie
Songwriters Hall of Fame 2026: Taylor Swift glänzt in einer Blumenrobe
10.06.26 | Sie präsentierte ihren neuen Song
Taylor Swift: Überraschungsauftritt bei "Toy Story 5"-Premiere
09.06.26 | Jetzt kostenlos streamen
"Becoming Taylor Swift": ZDF-Doku zeigt Aufstieg und Rückschläge
08.06.26 | Erfolge bei Streamingdiensten
Taylor Swift bricht mit neuem Song erste Rekorde
05.06.26 | Vermögen weiter gestiegen
Taylor Swift ist laut "Forbes" jetzt zwei Milliarden Dollar schwer
-w-
Neu auf queer.de
"Klima absolut toxisch"
"Hexenjagd" im Niger: Militärjunta startet Massenverhaftungen queerer Menschen
Verdacht auf versuchten Mord
"Angriff auf queeres Leben in Cottbus": Polizei ermittelt nach Brandanschlag
Jawort in New York City
Hochzeit im Madison Square Garden bestätigt: So heiratet Taylor Swift
Musical
Tom Neuwirth als Todesengel in Düsseldorf und Wien
Gewinnspiel
Mit leiser Stimme
Video des Tages
"A Nice Indian Boy" kommt in die deutschen Kinos
Interview
Was machst du, wenn sich dein Körper nicht mehr "verkauft", Marius Rohde?
Regenbogenempfang
Frankfurts OB Mike Josef: Queere Sichtbarkeit ist "kein Privileg"