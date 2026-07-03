Madonna rechnet in neuem Song offenbar mit Ex Sean Penn ab

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Mit ihrem neuen Song "Bizarre", der am Freitag als Teil ihres Albums "Confessions II" (Amazon-Affiliate-Link ) erschienen ist, sorgt Madonna (67) für Gesprächsstoff. Viele Fans sind überzeugt: Die Sängerin verarbeitet darin ihre turbulente Ehe mit Schauspieler Sean Penn (65)  auch wenn sie seinen Namen an keiner Stelle ausdrücklich nennt.



In dem Song singt Madonna von einem Hollywood-Star mit "tiefblauen Augen", der zunächst der "perfekte Fang" gewesen sei. Anschließend heißt es: "Er fuhr viel zu schnell / Shelby Cobra, das konnte nicht von Dauer sein." Die Zeile wird als Anspielung auf einen Shelby-Sportwagen verstanden, den Madonna Sean Penn Berichten zufolge zu ihrer Hochzeit 1985 geschenkt haben soll. Jahre später versteigerte Penn zudem einen Shelby Mustang für einen guten Zweck.

Deutliche Zeilen

Besonders deutlich werden die Songzeilen, in denen Madonna ihrem Gegenüber vorwirft, mit ihrem Erfolg nicht umgehen zu können. "Man rollt uns den roten Teppich aus, aber du willst ihn nicht mit mir teilen. Ich schätze, du fühltest dich von mir bedroht, willst es aber nicht zugeben", singt sie.



An anderer Stelle beschreibt sie die intensive Beziehung als widersprüchlich: Die Liebe sei "bizarr" gewesen. Trotz der Trennung fühle sie sich manchmal leer, gleichzeitig erklärt sie aber auch, sie habe ihn hinter sich gelassen und vermute, dass er ihr das übelnehme.



Ob "Bizarre" tatsächlich Sean Penn gewidmet ist, bleibt offen. Die zahlreichen Hinweise im Text lassen Fans jedoch vermuten, dass Madonna mit dem Song ein sehr persönliches Kapitel ihrer Vergangenheit verarbeitet.



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Turbulente Ehe in den 1980ern



Madonna und Sean Penn heirateten 1985. Ihre Beziehung galt als leidenschaftlich, aber konfliktreich. Bereits 1987 reichte die Popikone erstmals die Scheidung ein, 1989 wurde die Ehe schließlich offiziell beendet.



Trotz ihrer bewegten Vergangenheit pflegen die beiden seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis. 2015 stellte Madonna in einer eidesstattlichen Erklärung klar, dass Penn sie niemals körperlich misshandelt habe. Sie widersprach damit öffentlichen Missbrauchsvorwürfen gegen ihren Ex-Ehemann und bezeichnete ihn als einen "fürsorglichen und mitfühlenden Menschen".

Freundschaft trotz Trennung

Immer wieder sorgten gemeinsame Auftritte der beiden für Spekulationen über ein Liebes-Comeback  etwa 2016, als sie sich bei einer Benefizveranstaltung für Haiti Hand in Hand zeigten. Eine erneute Beziehung bestätigten sie jedoch nie.



Nach der Ehe mit Penn war Madonna von 2000 bis 2008 mit Regisseur Guy Ritchie verheiratet. Gemeinsam haben sie die Söhne Rocco (25) und David (20). Aus einer früheren Beziehung mit Carlos Leon stammt Tochter Lourdes (29). Außerdem adoptierte die Sängerin Tochter Mercy James (20) sowie die Zwillinge Stella und Estere (13). (cw/spot)