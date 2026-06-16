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Emlichheim

Archivbild: REWE-Markt mit Regenbogen­fahnen in Wiesloch (Bild: IMAGO / Winfried Rothermel)

Unbekannte Personen haben eine Regenbogen­fahne des REWE-Supermarkts in der Dorfstraße in Emlichheim gestohlen. Das meldete die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Donnerstag.

Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeibericht zwischen dem 20. Juni um 20 Uhr und dem 21. Juni um 19 Uhr. Die Täter*­innen kippten hierbei den an der Dorfstraße befindlichen Fahnenmast seitlich um, damit die Regenbogen­flagge abmontiert und im Anschluss entwendet werden konnte.

Zeug*­innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87-0 in Verbindung zu setzen.

REWE zeigt seit vielen Jahren Regenbogen­fahnen und -aufkleber an den Eingängen seiner Filialen, meist rund um den Christopher Street Day (queer.de berichtete). Initiiert wurde die Aktion ursprünglich vom queeren Mitarbeiter*­innen-Netzwerk des Konzerns. (mize)

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Emlichheim
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