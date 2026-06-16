https://queer.de/?58625
Niedersachsen
Emlichheim: Regenbogenfahne vor REWE-Markt gestohlen
- Heute, 07:07h 1 Min.
Archivbild: REWE-Markt mit Regenbogenfahnen in Wiesloch (Bild: IMAGO / Winfried Rothermel)
Unbekannte Personen haben eine Regenbogenfahne des REWE-Supermarkts in der Dorfstraße in Emlichheim gestohlen. Das meldete die Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim am Donnerstag.
Der Diebstahl ereignete sich laut Polizeibericht zwischen dem 20. Juni um 20 Uhr und dem 21. Juni um 19 Uhr. Die Täter*innen kippten hierbei den an der Dorfstraße befindlichen Fahnenmast seitlich um, damit die Regenbogenflagge abmontiert und im Anschluss entwendet werden konnte.
Zeug*innen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Lingen unter der Telefonnummer (0591) 87-0 in Verbindung zu setzen.
REWE zeigt seit vielen Jahren Regenbogenfahnen und -aufkleber an den Eingängen seiner Filialen, meist rund um den Christopher Street Day (queer.de berichtete). Initiiert wurde die Aktion ursprünglich vom queeren Mitarbeiter*innen-Netzwerk des Konzerns. (mize)