Taylor Swift und Travis Kelce heiraten: Promi-Auflauf beim Probeessen



Taylor Swift plant die Hochzeit des Jahres in den USA (Bild: Universal Music)

Heute, 10:19h 3 Min.

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Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) geben sich an diesem Wochenende in New York das Jawort und schon der Auftakt geriet zum Staraufmarsch. Beim Probeessen am Donnerstagabend versammelte sich im Infosys Theater des Madison Square Garden ein Aufgebot, das der eigentlichen Feier in nichts nachstand. Das berichtet das US-Portal "Page Six".



Von 18 Uhr bis 22:30 Uhr sollte das sogenannte Rehearsal Dinner dauern. Zuvor waren die geladenen Gäste in einem Nobelhotel in Midtown Manhattan gesichtet worden, ehe sie gegen 17:30 Uhr in schwarzen SUVs Richtung Arena aufbrachen.

Diese Stars zählten zu den Gästen

Zum engen Kreis rund um die Popsängerin gehörten dem Bericht zufolge auch Model Gigi Hadid und Schauspieler Bradley Cooper, dazu Swifts langjähriger Produzent Jack Antonoff samt Schwester sowie ihre Freundin Ashley Avignone. Ebenfalls geladen: Sportreporterin Erin Andrews mit Ehemann Jarret Stoll, einem ehemaligen NHL-Profi, Swifts Publizistin Tree Paine und ihre Jugendfreundin Abigail Anderson.



Auf Kelces Seite waren unter anderem seine Managerin Amanda Santa, sein langjähriger Freund Reggie "Regrunt" King mit Ehefrau Sarah sowie Sportmoderatorin Charissa Thompson vertreten. Kimberly Schlapman von der Countryband Little Big Town erschien in einem rosafarbenen Satinkleid an der Seite ihres Mannes Stephen. Auch Ex-NFL-Profi Ross Travis, ein enger Freund des Bräutigams, machte sich auf den Weg zum Dinner.

Was hinter dem Rehearsal Dinner steckt

Das Probeessen ist in den USA weit verbreiteter Bestandteil einer Hochzeit und hat dort lange Tradition. Üblicherweise findet es am Abend vor der Trauung statt, im Anschluss an die Generalprobe der Zeremonie, bei der das Brautpaar mit Trauzeugen und engsten Angehörigen den Ablauf durchgeht. Danach lädt man in kleiner Runde zum Essen. Traditionell übernehmen die Eltern des Bräutigams die Ausrichtung, es werden Reden und Trinksprüche gehalten, und das Paar bedankt sich bei jenen, die zum Fest beigetragen haben. Der Abend gilt als vertrauterer, persönlicherer Auftakt, bevor am Folgetag die große Hochzeit steigt.



Zur Trauung selbst werden mehr als 1.000 Gäste erwartet. Die Türen des Madison Square Garden öffnen um 15:30 Uhr, ab 16 Uhr ist eine Cocktailstunde auf der sechsten Ebene vorgesehen, die Zeremonie soll um 17:30 Uhr auf dem Arena-Boden beginnen. Der Empfang startet um 18:30 Uhr und ist bis 2 Uhr morgens angesetzt. Zu den erwarteten prominenten Hochzeitsgästen zählen unter anderem Adrien Brody, Zoë Kravitz, die Haim-Schwestern und Selena Gomez.



Großspende vor Hochzeit



Kurz vor ihrer mit Spannung erwarteten Hochzeit setzt das Paar ein großzügiges Zeichen: Swift und Kelce sollen laut US-Medienberichten insgesamt 26 Millionen US-Dollar an gemeinnützige Organisationen in den USA gespendet haben. Die Spenden kommen unter anderem Tafeln, Kinderkrankenhäusern, Bildungsprogrammen und Tierschutzorganisationen zugute.



In der offiziell von Swifts PR-Team veröffentlichten Liste der 20 Organisationen für diese Hochzeitsspende sind keine explizit queeren Vereine aufgeführt. Swift hat jedoch in der Vergangenheit bereits mehrfach große Summen an LGBTQ-Organisationen gespendet  darunter das Tennessee Equality Project oder GLAAD. (cw/spot)