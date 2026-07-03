Heute, 10:44h 2 Min.

2 Min.

Ort: Frankfurt am Main

Stellenumfang: Minijob (4 Stunden/Woche)

Vertrag: Befristet

Bewerbungsfrist: 24.07.2026

Vergütung: 275/Monat



Über "Hessen ist geil!" und die AIDS-Hilfe Hessen

Zur Unterstützung des Präventionsprojekts "Hessen ist geil!" ist im Team der AIDS-Hilfe Hessen ab sofort eine Stelle als Minijobber*in für Öffentlichkeitsarbeit zu besetzen. Als Landesverband der hessischen Aidshilfen leistet die AIDS-Hilfe Hessen organisatorische Arbeit zur Unterstützung ihrer neun regionalen Mitgliedsorganisationen. Der Schwerpunkt der Aidshilfen-Arbeit besteht darin, sich für Personengruppen einzusetzen, die von HIV besonders betroffen sind. So ist der Landesverband auch Träger des Projekts "Hessen ist geil!", das sich für die sexuelle Gesundheit und gesellschaftliche Teilhabe queerer Menschen einsetzt. Hierfür organisiert das Projekt Veranstaltungen, entwirft Informationsmaterialien und unterstützt relevante Vorhaben im Verband und darüber hinaus.



Aufgaben

● Erstellen digitaler Inhalte.

● Erstellen von Flyern, Broschüren, Postern und anderen Printmaterialien.

● Verfassen von Redaktionsplänen und Verwaltung der Social Media-Präsenzen des Projekts.

● Produktion und Bearbeitung audiovisueller Beiträge wie Podcast- und Video-formate.

● Erstellung visueller Konzepte für Projektvorhaben.

● Unterstützung beim bevorstehenden Rebranding des Projekts "Hessen ist geil!".

● Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Dienstleister*­innen.



Profil

● Durch berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeiten erworbene Erfahrungen in den folgenden Bereichen sind erwünscht: Grafikdesign, Fotografie, Bildbearbeitung, Videoproduktion, Audioproduktion, journalistische Recherche- und Textarbeit sowie Social Media- und Content-Management.

● Sicherer Umgang mit Social Media-Plattformen wie TikTok, Instagram, YouTube und Facebook.

● Akzeptierende Haltung gegenüber den Lebensweisen queerer Personen und weiterer Zielgruppen der Aidshilfen.

● Eigene Betroffenenkompetenz als Person, die mit HIV lebt, der queeren Community angehört und/oder einen Migrationshintergrund hat, ist von Vorteil.



Wir bieten

● Mitarbeit in einem diversen und engagierten Team.

● Sinnstiftende, abwechslungsreiche Arbeit zur Unterstützung gesellschaftlicher Minderheiten.

● Einen gut erreichbaren Arbeitsplatz im Frankfurter Nordend.



Bitte richten Sie Ihre Bewerbung sowie Fragen zur ausgeschriebenen Stelle ausschließlich per E-Mail an das Team der AIDS-Hilfe Hessen: . Die Bewerbungsfrist ist der 24.07.2026. Wir bitten um Verständnis, dass eine Übernahme von im Rahmen des Bewerbungsverfahrens entstehenden Kosten leider nicht erfolgen kann.