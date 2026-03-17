Neue Website bündelt queere Angebote in Baden-Württemberg

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Das Queere Netzwerk Baden-Württemberg (QNBW) hat eine neue Website gestartet, die queere Angebote im ganzen Land zentral auffindbar machen soll. Herzstück des Internetauftritts ist ein Portal, das Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen, Jugendangebote und Begegnungsorte aus ganz Baden-Württemberg bündelt.

Gerade außerhalb der größeren Städte sei die Suche nach passenden Anlaufstellen für queere Menschen, Angehörige und Fachkräfte oft aufwendig, teilte das Netzwerk mit. Das neue Portal solle hier Orientierung schaffen und bestehende Angebote sichtbarer machen.

"Queere Angebote gibt es in Baden-Württemberg viele  oft sind sie jedoch schwer zu finden. Mit unserem neuen Angebotsportal schaffen wir einen leichteren Zugang zu Beratung, Begegnung und Unterstützung", erklärte Corinna Wintzer, Mitglied des Sprechendenrats des Queeren Netzwerks Baden-Württemberg. Das stärke "nicht nur die Sichtbarkeit der Angebote, sondern auch die Teilhabe queerer Menschen und die Zusammenarbeit unserer Mitgliedsorganisationen", so Wintzer weiter.

Neben dem Angebotsportal bietet die Website laut QNBW auch einen Überblick über die politische Arbeit des Netzwerks, seine Mitgliedsorganisationen sowie aktuelle Projekte und Veranstaltungen. Das Netzwerk will sich damit als Ansprechstelle für Politik, Medien und Zivilgesellschaft positionieren (cw)

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