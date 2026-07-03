So stimmte Madonna ihre Fans auf "Confessions II" ein

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Ein neues Madonna-Album ist selten nur ein neues Madonna-Album. Wenn die Queen of Pop zurückkehrt, geht es immer auch um Bilder, Botschaften, Selbstzitate und die große Frage, welche Version von Madonna (67) diesmal auf die Bühne tritt. Für "Confessions II" (Amazon-Affiliate-Link ) setzt sie genau darauf  und machte ihren Fans schon vor der Veröffentlichung am 3. Juli Lust auf die nächste Runde auf dem Dancefloor.

Erste Hinweise vor zwei Jahren

Bereits 2024 ließ Madonna durchblicken, dass sie an neuen Songs arbeitet. Die Queen of Pop veröffentlichte ein Video auf Instagram, das Impressionen aus dem Studio zeigt. Zu dem Clip schrieb Madonna, dass sie mit dem Produzenten Stuart Price (48) an neuem Material arbeitet. Die Monate, die Madonna im Studio verbrachte, bezeichnet sie als "Medizin für meine Seele". Denn: "Das Schreiben von Songs und das Musik machen ist der einzige Bereich, in dem ich niemanden um Erlaubnis bitten muss."



Price hatte bereits "Confessions on a Dance Floor" (2005) produziert  das Album, das in Deutschland dreifach Platin erreichte, auf Platz eins der Charts kletterte und bei den Grammys als bestes Electronic/Dance Album ausgezeichnet wurde. Der Hit "Hung Up" stürmte damals die Charts weltweit, auch die Single "Sorry" wurde zum Klassiker.



Das erste Album nach sieben Jahren



Mitte April folgte die offizielle Verkündung des Veröffentlichungstermins von "Confessions On A Dance Floor: Part II". Es ist das 15. Studioalbum und das erste der Sängerin seit "Madame X" aus dem Jahr 2019. Das Albumcover zeigt Madonna auf einem großen Lautsprecher sitzend, mit einem Schleier vor dem Gesicht. Die Pose erinnert an das Artwork des Originals von 2005.



Madonna betonte in den sozialen Medien immer wieder den Stellenwert, den Dance Music für sie einnimmt: "Die Leute denken, dass Tanzmusik oberflächlich ist", schrieb sie im Mai bei Instagram. "Aber sie liegen völlig falsch." Die Tanzfläche sei nicht nur ein Ort, sie ist "ein ritueller Raum, in dem Bewegung die Sprache ersetzt. 'Confessions II' ist ein Liebesbrief an Dance Music und an all die Orte und Gemeinschaften, die sie erschaffen oder genießen." Bei der Tanzfläche gehe es nicht um einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Gebäude, "sie ist überall dort, wo wir uns versammeln, um zu tanzen, zu feiern und miteinander in Verbindung zu treten".

Coachella, erste Songs und ein Musikfilm

Was folgte, waren Auftritte und Song-Releases, bei denen Madonna einen Vorgeschmack auf das neue Werk gab. Sie präsentierte im April mit Headlinerin Sabrina Carpenter (27) auf der Coachella-Bühne ihre Hits "Vogue", "Like a Prayer" sowie ein bis dato unveröffentlichtes Duett. Wenig später erschien der gemeinsame Song "Bring Your Love". Carpenter erklärte dazu: "Danke, Madonna, dass du mich eingeladen hast, an 'Confessions II' mitzuwirken. Ich hoffe, [das Lied] gefällt euch allen. Legt mal das Handy beiseite, geht raus und tanzt!" Auch die Lieder "I Feel So Free" und "Love Sensation" veröffentlichte Madonna vorab.



Anfang Juni verwandelte sie zusammen mit der queeren Dating-App Grindr den Times Square in eine Open-Air-Tanzfläche  und nutzte den Auftakt des Pride Month für ein Konzert, bei dem sie mitten in Manhattan erstmals Songs aus ihrem neuen Album live spielte (queer.de berichtete).



| Direktlink | Madonna live in New York

Kurzfilm mit 16 Promis



Auch ein Kurzfilm gehörte zum Einstimmen auf "Confessions II". In dem rund 14-minütigen YouTube-Video sind sechs der 16 Songs zu hören und gleich 16 Promis zu sehen. Mit Kate Moss und Benedict Cumberbatch veranstaltet sie eine Tanzparty auf einer Club-Toilette, mit Sabrina Carpenter singt sie den Track "Bring Your Love" auf einer Konzertbühne. Tochter Lourdes Leon erscheint in der letzten Szene in einem schwarzen Outfit und einem futuristischen Helm. Julia Garner, die die Sängerin in einem Biopic verkörpern sollte, übt in dem Video für die Rolle.



Während sie sich für "Madame X" oftmals noch in düsteren Looks gezeigt hat, setzt sie nun wieder auf farbenfrohe Outfits. Dazu gehören meist Korsetts, Bodys, Metallic-Jacken, hohe Strümpfe und geschnürte Boots.



Ein weiterer Termin ist bereits angekündigt: Am 19. Juli wird Madonna in der Halbzeitshow des WM-Finales auftreten. (cw/spot)