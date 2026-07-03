Heute, 14:28h 2 Min.

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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.



Wir suchen ab sofort für die Fach- und Anlaufstelle für LSBTI* Geflüchtete zur Vertretung eine*n



rechtliche*n Berater*in im Aufenthalts- und Migrationsrecht für LSBTIQ*



für 30-39 Stunden/Woche.



Aufgaben u.a.:

Rechtliche Beratung von queeren Menschen mit Migrationsbiographie zum/zur

● Aufenthalt zum Zwecke des Spracherwerbs, Studium oder Erwerbstätigkeit

● Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen

● Aufenthalt aus familiären Gründen und Chancenaufenthaltsrecht

● Einbürgerungsberatung und Duldung

● Einlegen von Rechtsmitteln in Klage- und Eilverfahren, Vermittlung an Rechtsanwält*­innen

● Erstellung von juristischen Stellungnahmen und Expertisen

● Publikation in Zeitschriften für Migrationsrecht

● Kooperation mit weiteren Beratungsstellen und Rechtsanwält*­innen im Aufenthalts- und Migrationsrecht

● Kollegiale Fachberatung des Sozialteams in aufenthaltsrechtlichen Fragen



Anforderungen

● Diplom- oder Volljurist*in, Bachelor oder Master of Laws oder vergleichbare Qualifikation

● Deutsch- und Englischkenntnisse (C1 und höher)

● Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten

● Sensibler Umgang mit traumatisierten Menschen

● Bereitschaft zur Arbeit mit Sprachmittlung

● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queer­feindlichkeit, Klassismus)

● Bereitschaft zu Fortbildungen

● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit



Erwünscht

● Berufserfahrung im Aufenthalts- und Migrationsrecht

● Kenntnisse in weiteren Sprachen, insbesondere Russisch und Ukrainisch



Wir bieten

● befristeter Arbeitsvertrag zur Vertretung voraus. bis 30.09.2027

● Eingruppierung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation zwischen EG 11 und EG13

● 30 Urlaubstage und JobTicket

● Mitarbeit in einem diversen Team

● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten



Aussagekräftige Bewerbungen bitte mit Kennwort A3/2026/06 bis zum 26.07.2026 per E-mail an:



Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich Anfang August statt.



Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin wenden: wenden.