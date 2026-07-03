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Die Schwulen­beratung Berlin bietet vielfältige Hilfe an queere Menschen. Sie ist mit 290 Mitarbeitenden die größte LSBTI* Hilfsorganisation Europas.

Wir suchen ab sofort für die Fach- und Anlaufstelle für LSBTI* Geflüchtete zur Vertretung eine*n

rechtliche*n Berater*in im Aufenthalts- und Migrationsrecht für LSBTIQ*

für 30-39 Stunden/Woche.

Aufgaben u.a.:
Rechtliche Beratung von queeren Menschen mit Migrationsbiographie zum/zur
● Aufenthalt zum Zwecke des Spracherwerbs, Studium oder Erwerbstätigkeit
● Aufenthalt aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen
● Aufenthalt aus familiären Gründen und Chancenaufenthaltsrecht
● Einbürgerungsberatung und Duldung
● Einlegen von Rechtsmitteln in Klage- und Eilverfahren, Vermittlung an Rechtsanwält*­innen
● Erstellung von juristischen Stellungnahmen und Expertisen
● Publikation in Zeitschriften für Migrationsrecht
● Kooperation mit weiteren Beratungsstellen und Rechtsanwält*­innen im Aufenthalts- und Migrationsrecht
● Kollegiale Fachberatung des Sozialteams in aufenthaltsrechtlichen Fragen

Anforderungen
● Diplom- oder Volljurist*in, Bachelor oder Master of Laws oder vergleichbare Qualifikation
● Deutsch- und Englischkenntnisse (C1 und höher)
● Explizite Kenntnisse von LSBTI* Lebenswelten
● Sensibler Umgang mit traumatisierten Menschen
● Bereitschaft zur Arbeit mit Sprachmittlung
● Sensibilität für Mehrfachdiskriminierung (z.B. Rassismus, Queer­feindlichkeit, Klassismus)
● Bereitschaft zu Fortbildungen
● Team-, Reflexionsfähigkeit sowie Belastbarkeit

Erwünscht
● Berufserfahrung im Aufenthalts- und Migrationsrecht
● Kenntnisse in weiteren Sprachen, insbesondere Russisch und Ukrainisch

Wir bieten
● befristeter Arbeitsvertrag zur Vertretung voraus. bis 30.09.2027
● Eingruppierung angelehnt an TV-L je nach Qualifikation zwischen EG 11 und EG13
● 30 Urlaubstage und JobTicket
● Mitarbeit in einem diversen Team
● Regelmäßige Teamsitzungen, Supervision und Fortbildungsmöglichkeiten

Aussagekräftige Bewerbungen bitte mit Kennwort A3/2026/06 bis zum 26.07.2026 per E-mail an: jobs@schwulenberatungberlin.de

Vorstellungsgespräche finden voraussichtlich Anfang August statt.

Bei Fragen bitte an Sepehr Brüderlin wenden: s.bruederlin@schwulenberatungberlin.de wenden.

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