Karamo Brown und Jussie Smollett sind offenbar ein Paar



Karamo Brown (li.) und Jussie Smollett sind zusammen gesichtet worden (Bild: NBCU / FOX)

Heute, 15:30h 2 Min.

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In den USA gibt es offenbar ein neues schwules Promi-Paar: Der 45-jährige "Queer Eye"-Star Karamo Brown und der 44-jährige ehemalige "Empire"-Schauspieler Jussie Smollett führen laut Medienberichten eine Beziehung. Nachdem das amerikanische Klatschportal TMZ Fotos der beiden veröffentlicht hatte, die sie vertraut in Los Angeles zeigten, äußerte sich Brown nun öffentlich über sein Liebesleben.



Die Aufnahmen dokumentierten ein gemeinsames Treffen in Los Angeles, bei dem das Paar unter anderem beim Mittagessen mit Browns Mutter sowie bei einer Wanderung im Runyon Canyon gesichtet wurde. Dabei kam es auch zu öffentlichen Liebesbekundungen.

"Ich date einen Prominenten"

Kurz nach dem Erscheinen der Bilder äußerte sich Karamo Brown in der jüngsten Ausgabe des Podcasts "Reality With The King". Obwohl er Smollett darin nicht namentlich nannte, bestätigte er, mit einer bekannten Persönlichkeit liiert zu sein: "Ich date einen Prominenten", so Brown im Gespräch mit dem Moderator Carlos King. "Es ist nicht so, dass wir es verstecken. Wir gehen aus. Wir halten überall Händchen." Brown sagte auch, er sei sich hundertprozentig sicher, dass seine neue Flamme "der Richtige" sei.

Sowohl Brown als auch Smollett blicken auf turbulente private und berufliche Jahre zurück. Smollett, der sich 2015 als schwul geoutet hatte, geriet 2019 weltweit in die Schlagzeilen, als er eine angeblich rassistisch und schwulenfeindlich motivierten Gewalttat gegen ihn öffentlich machte (queer.de berichtete). Es kamen jedoch schnell Zweifel an seiner Darstellung auf  2021 wurde er schuldig gesprochen, den Angriff nur vorgetäuscht zu haben (queer.de berichtete). Das Urteil wurde jedoch 2024 wegen Verfahrensfehlern aufgehoben (queer.de berichtete). Bis heute beteuert Smollett seine Unschuld.



Eigentlich hatte sich Smollett erst vor einem Jahr mit seinem Partner, dem Schauspieler Jabari Redd, verlobt (queer.de berichtete). Die beiden trennten sich aber laut Medienberichten vor kurzem einvernehmlich.

Karamo Brown hatte sich bereits 2018 mit TV-Regisseur Ian Jordan verlobt, die beiden trennten sich aber Mitte 2020 einvernehmlich. Von 2021 bis 2025 war er mit dem Fotografen Carlos Medel liiert. Kürzlich sorgte Brown für Schlagzeilen, weil er nach dem Ende von "Queer Eye" behauptete, dass es in der so harmonisch aussehenden Realityserie jahrelang emotionalem Missbrauch und eine toxische Arbeitsatmosphäre gegeben habe (queer.de berichtete). (cw)