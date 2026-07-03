Jodie Foster: Film "F1" mit Brad Pitt könnte KI geschrieben haben

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Jodie Foster sprach beim Aspen Ideas Festival (Bild: Kimberley French / Netflix)

Hat die KI den Actionfilm "F1" mit Brad Pitt (62) geschrieben? Die offen lesbische Oscarpreisträgerin Jodie Foster (63) kann sich das offenbar vorstellen, wie sie im Rahmen einer Veranstaltung beim Aspen Ideas Festival im US-Bundesstaat Colorado erklärte. Dort sprach die Schauspielerin unter anderem über künstliche Intelligenz in der Filmbranche.

"Wenn wir in der Lage sind, die KI langfristig konsequent zu beherrschen, dann ja, dann werden wir Dinge schaffen, die uns widerspiegeln, und wir können die Dinge verbessern", sagte Foster und fügte hinzu: "Werden wir in der Lage sein, die Technologie zu beherrschen? Diese spezielle Technologie länger als ein paar Jahre? Ich weiß es nicht."

Darum nennt Jodie Foster "F1" als Beispiel

Jodie Foster, die auch als Regisseurin und Produzentin arbeitet, wurde anschließend gefragt, ob sie glaube, dass KI tatsächlich Autoren oder Schauspieler ersetzen könne. "Das machen wir bereits", sagte sie in Bezug auf Schauspieler. Sie erklärte dann, dass sie oft an "Filme, die es bereits gibt" denke, die von KI geschaffen worden sein könnten. Als Beispiel nannte sie Joseph Kosinskis (52) Film "F1" mit Pitt in der Hauptrolle.

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"Ich meine das nicht abwertend, wie könnte ich auch? Dieser Film hat schließlich Millionen Dollar eingespielt." Aber wenn sie sich einen Film wie "F1" ansehe, denke sie: Er "wurde von einer KI gemacht. Oder etwa nicht?" Weiter erklärte sie: "Der Aufbau entsprach genau dem, was man in der Schule lernt. Die Schauspieler sprechen ihre Texte genau so, wie sie geschrieben wären, wenn ein Computer genau das geschrieben hätte, was für diese Zeit richtig wäre. Und sie haben es geschafft, die Technologie so zu beherrschen, dass sie etwas Großes und Schönes geschaffen haben  wobei möglicherweise ein Großteil der Informationen aus anderen Quellen stammt."

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Foster schien den Film eher als Beispiel zu nennen, anstatt zu behaupten, "F1" sei tatsächlich von einer KI geschaffen worden, schreibt "The Hollywood Reporter" über ihre Aussagen. Der Streifen aus dem Jahr 2025, der von Formel-1-Star Lewis Hamilton (41) mitproduziert wurde, war für vier Oscars nominiert, darunter in der Kategorie "Bester Film". Er gewann einen Oscar für den besten Ton. (spot/cw)

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