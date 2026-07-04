Kaffee, Kuchen und elektronische Musik

Heute, 05:11h 3 Min.

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Wer denkt, dass Techno und Tanzvergnügen nur nachts in dunklen Clubs und für Leute zwischen 20 und 30 stattfinden, hat sich gewaltig geschnitten. Ellen Dosch-Roeingh und Jacky-Oh Weinhaus kreieren mit CAKE&RAVE eine Event-Reihe, die sich gegen den herkömmlichen Berliner Party-Puls stellt.



Kuchen statt Keta



Dass das Berliner Nachtleben aus einer geheimnisvollen Mischung aus Tanz, sagenumwobenen Clubs und Konsum unterschiedlichster Rauschmittel zu einer eigenen Form von Kunst geworden ist, machen sich die beiden Veranstalter*innen zwar zunutze, drehen den Partyspieß aber ganz einfach um. Was sonst vorrangig nachts, im Osten der Stadt und zu Zeiten stattfindet, die den Biorhythmus eher schlauchen als beflügeln, wird zu CAKE&RAVE: Sonntag tagsüber, Charlottenburg, Musik, Kuchen und Sonnenschein  eigentlich.



Bild: Chris Bellevue

Fête de la Wolkenbruch



Die dritte Ausgabe fand im Rahmen der Fête de la Musique statt. Was zunächst nach "Es fällt wortwörtlich ins Wasser" aussah, wurde zur bisher fettesten Ausgabe der beliebten Partyreihe. Ein saftiger Wolkenbruch flutete nicht nur die Straßen Berlins am späten Vormittag des 21. Juni 2026, sondern auch den Außenbereich des Spitz + Pfau, der Heimat-Location von CAKE&RAVE. Davon ließen sich weder die DJs vor Ort  Nat SuPrise, hi.gay, Jacky-Oh Weinhaus und Dr. Motte  bremsen, noch die zahlreichen Gäst*innen, die zwischen 12 und 20 Uhr die Knesebeckstraße bevölkerten und zum Beben brachten. Egal ob Disco, House oder Techno. Die Musikauswahl bot für alle Anwesenden den richtigen Vibe.

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Kaffee statt Koks

"Der Hunger und Durst nach Zusammenhalt in diesen wirtschaftlich und vor allem auch politisch unsteten Zeiten hat mich schon vor Jahren über eine Veranstaltung dieser Art nachdenken lassen. Wir möchten den Leuten, ungeachtet des Geschlechts, der sexuellen Identität, der Herkunft, des Alters, des Geldbeutels oder des Wohnortes, eine Sause bieten, die ihnen zeigt, dass wir alle zusammen gehören. Musik und Speisen waren schon immer kulturelle Errungenschaften, die die Kraft hatten, Menschen über das gesamte Erdenrund zu verbinden", so Weinhaus.



Bild: Chris Bellevue

"Bei uns stehen Musik, Austausch und Zusammengehörigkeit über Dingen wie Gästeliste oder Konsum. Lieber Kaffee statt Koks", sagt Dosch-Roeighn mit einem wonnenvollen Lächeln. Neben Kaffee wurden unterschiedliche Kaltgetränke, handgemachte Köstlichkeiten in vegan und nicht vegan, süß sowie herzhaft gereicht. Ein bezauberndes Team und ein kleines bisschen Glitzer und Schischi setzten dem Tanzkuchen noch die Sahnehaube auf.

Die Mischung machts

Und hier liegt das Geheimnis hinter CAKE&RAVE. Mit einem bunten und internationalen Line-Up versuchen die beiden Veranstalter*innen stets ein möglichst facettenreiches Event auf die Highheels zu stellen. Dr. Motte bringt alteingesessene Techno-Liebhaber*innen mit sich, Jacky-Oh Weinhaus hat die queere Connection und wechselnde Gast-Künstler*innen wie Daza und Nina van d'Or bieten mitunter FLINTA*-Energie.



Bild: Chris Bellevue

"Mit einer digitalen Fotopräsentation von Christian Vagt in der vorausgegangenen Ausgabe konnten wir den geneigten Gäst*innen einen Einblick in die queere Party- und Clubgesellschaft Berlins der letzten 30 Jahre bieten", verrät Ellen, Veranstalterin und Superbrain hinter Rave The Planet. "Und um etwas Kampfgeist für ein schöneres und bunteres Morgen zu garantieren, gibt es unter anderem Infostände der TfD  Travestie für Deutschland oder eben auch anuux!", fügt Jacky hinzu. "So wird Tanz mit Aktivismus, einem guten Bauchgefühl und sauberem Analsex zu einer bisher nicht dagewesenen Mischung!"



What's next?



Zukünftig wird es z.B. eine Greek-, eine Beach- und eine Wein-Edition geben. Der Sommer ist eben da. Mit Kaffee, Kuchen, elektronischer Musik und noch mehr. (jow)