Schwesig wirbt auf CSD für Vielfalt und starke Demokratie

Heute, 03:46h 1 Min.

1 Min.



Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (Bild: SPD)

Zahlreiche Menschen haben beim 20. CSD in Schwerin ein Zeichen für die Rechte von queeren Menschen unter dem Motto "Vielfalt braucht Demokratie!" gesetzt. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte auf der Veranstaltung, "eine Demokratie ist nur so stark wie wir alle zusammen. Queere Menschen haben daran genauso ihren Anteil wie alle anderen". Es sei eine Errungenschaft und das Ergebnis von Engagement und Mut, dass queere Menschen offen leben können.



Schwesig, die Schirmherrin des CSD ist, betonte, Minderheiten seien das Frühwarnsystem der Demokratie und die Ersten, die spürten, wenn dieses Fundament der Gesellschaft Risse bekomme. "Wenn Bürgermeister sich zum Rücktritt gezwungen sehen, weil sie wegen ihrer sexuellen Orientierung Hass und Hetze ausgesetzt sind, oder wenn Menschen auf dem Weg zum CSD angepöbelt oder gar bedroht oder angegriffen werden, geht uns das alle an." Hass, Diskriminierung und Rechtsextremismus dürften keinen Platz in der Gesellschaft haben.



Sie habe gern wieder die Schirmherrschaft für den CSD übernommen, der bereits zum 20. Mal in der Landeshauptstadt stattfindet, sagte die Ministerpräsidentin. Auch in den queeren Kulturtagen um den CSD sieht Schwesig eine Bereicherung für das Stadtleben. Sie danke den Unterstützer*­innen und Sponsor*­innen, die das bunte Programm möglich machen, allen voran dem CSD Schwerin e.V. und allen ehrenamtlich Helfenden. (cw/dpa)