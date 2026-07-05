"Rio der Erste, Sissi die Zweite": 40 Jahre "König von Deutschland"

Von Gregor Tholl, dpa

Heute, 09:51h 5 Min.

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"Bei der Bundeswehr gäb' es nur noch Hit-Paraden", er würd' "die Lottozahlen eine Woche vorher sagen", "die Socken und die Autos dürften nicht mehr stinken", er würd' "jeden Morgen erst mal ein Glas Schampus trinken": Diese Fantasien äußerte Rio Reiser, der vor 30 Jahren mit nur 46 Jahren starb, in dem vor 40 Jahren erschienenen Song "König von Deutschland", das von seinem Solo-Debütalbum "Rio I." stammt.



Das Album  produziert von Annette Humpe (Ideal, Ich + Ich)  stieg Mitte Juni in die deutschen Charts ein und erreichte in den Folgewochen (Anfang Juli) als Höchstplatzierung Rang 26.



Fragen und Antworten zum Hit und Evergreen "König von Deutschland", der heute als (linke) Folklore gelten kann.

Wie ist "König von Deutschland" einzuordnen?

Das Lied reflektiert satirisch bundesdeutsche Politik und westdeutsche Pop- und Unterhaltungskultur Mitte der 1980er Jahre. Der Text, den viele Ältere  also junge Leute von damals  mitsingen können, wurde seitdem öfter angepasst und verändert, auch von Rio Reiser selbst ("König von Deutschland 94"). Coverversionen, teilweise mit umgedichtetem Text, gab es von einigen Künstler*innen, darunter Daniel Küblböck, Bill Kaulitz, Bela B., Roger Cicero.



Was ist die Ausgangslage im Text?



Der Originaltext geht noch von der Mitte der 80er Jahre üblichen Sendepause der TV-Sender aus. So heißt es zum Auftakt: "Jede Nacht um halb eins, wenn das Fernsehen rauscht." Das Lyrische Ich fantasiert und philosophiert darüber, was es dann gerne tue: "Leg' ich mich aufs Bett und mal mir aus, wie es wäre, wenn ich nicht der wäre, der ich bin, sondern Kanzler, Kaiser, König oder Königin."



| Direktlink | Rio Reiser mit "König von Deutschland" am 6. Dezember 1986 bei "Peters Pop-Show"

Welche Rolle spielt "König von Deutschland" heute noch?



In Deutschland hat das Lied inzwischen Folklore-Charakter. So wird es etwa in Theaterstücken gerne mal eingebaut und dann meist absichtlich verändert, um einen aktuelleren politischen Bezug herzustellen.



Gut geeignet ist etwa die Stelle "Ich denk' mir, was der Kohl da kann, das kann ich auch". Das ging und geht auch bestens mit "was der Schröder kann", "was die Merkel kann", "was der Scholz da kann", "was der Merz da kann".



Das NDR-Satiremagazin "extra 3" dichtete das Lied schon 2021 als Song für Friedrich Merz um ("Wenn ich Kanzler von Deutschland wär"). Es enthielt Textzeilen wie: "Ich hab keine Empathie für Migranten, für Kurzarbeiter und auch nicht für Klima-Tanten; Ich will hier keine Armen, wenn ich Kanzler wäre, dann kümmer' ich mich nur noch um die Aktionäre."



| Direktlink | Song für Friedrich Merz: Wenn ich Kanzler von Deutschland wär

Welche 80er-Promis kommen im Originaltext von 1986 vor?



In der Liedversion von 1986 kommt, wie schon erwähnt, der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) vor, außerdem US-Präsident Ronald Reagan ("Ich käm' viel rum, würd' nach USA reisen, Ronny mal wie Waldi in die Waden beißen").



Auch die Politiker Helmut Schmidt (Ex-Kanzler) von der SPD und Franz Josef Strauß (bayerischer Ministerpräsident) von der CSU werden erwähnt: "Ich wär' schicker als der Schmidt und dicker als der Strauß."

Aus Fernsehen und Musik nennt Reiser den Liedermacher Reinhard Mey ("Reinhard Mey wäre des Königs Barde") und das damalige "Verstehen Sie Spaß?"-Moderationsduo Paola und Kurt Felix: " wären Schweizer Garde; vorher würd' ich gerne wissen, ob sie Spaß versteh'n, sie müssten 48 Stunden ihre Show anseh'n."



Überdies wird der "Was bin ich?"-Moderator hervorgehoben: "Im "Fernseh'n gäb es nur noch ein Programm: Robert Lembke 24 Stunden lang." Lembke  geboren in München als Robert Weichselbaum  moderierte mehr als 30 Jahre das Fernsehquiz "Was bin ich?" (1955 bis 1958 und von 1961 bis 1989).



Welche geschichtlichen Figuren kommen im Text vor?



Reiser erwähnt den italienischen Komponisten Antonio Vivaldi ("Ich würd' Vivaldi hören tagein-tagaus"), außerdem die österreichische Kaiserin Elisabeth von Österreich-Ungarn: "Ich hätte zweihundert Schlösser und wär' nie mehr pleite; Ich wär' Rio der Erste, Sissi die Zweite."

Ist "König von Deutschland" Rio Reisers größter Hit?



Ob "König von Deutschland" der größte Hit von Reisers Album "Rio I." ist, darüber ließe sich wahrscheinlich stundenlang streiten. Auch Songs wie "Alles Lüge" und "Junimond" sind Klassiker geworden. Und natürlich viele Hits seiner früheren Band Ton Steine Scherben, allen voran "Halt dich an deiner Liebe fest".



Auf Reisers letzter Ruhestätte auf dem Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg wird auf das Lied angespielt. Auf dem Grabstein befindet sich ein Herz mit Krone  für den "König von Deutschland".

Wer war Rio Reiser?



Ralph Möbius, so der gebürtige Name von Rio Reiser, kam 1950 in Berlin auf die Welt. 20 Jahre später gründete er mit drei Musikern die Band Ton Steine Scherben. Der dürre Mann mit der rauchigen Stimme, der vergleichsweise früh offen schwul lebte, lieferte bekannte Parolen für die linke Szene wie "Keine Macht für niemand" oder "Macht kaputt, was euch kaputt macht".



Mit dem "Rauch-Haus-Song" (benannt nach dem linksradikalen Aktivisten Georg von Rauch, der 1971 bei einem Schusswechsel mit der Polizei starb) entstand eine linksalternative Hymne. Nach den Konzerten der Band wurden öfter Häuser besetzt. Polizei und Staat waren meist in Alarmbereitschaft, wenn die Scherben kamen.



Mitte der 70er Jahre zogen sich die Scherben-Musiker auf einen Hof in Schleswig-Holstein zurück. "Das Haus war auch für alle eine Fluchtmöglichkeit, eine Oase, ein Ausgang aus dem Wahnsinn des straßenkämpfenden, drogengeschwängerten, von Polizei repressierten Berlin", erinnerte sich einst die Grünen-Politikerin und Ex-Staatsministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth. Sie war Anfang der 80er Managerin der Scherben.



Am 20. August 1996 endete das wilde Leben des Ausnahmekünstlers auf dem Bauernhof im nordfriesischen Fresenhagen. An einem heißen Augusttag findet Reisers Lebensgefährte ihn tot auf.

Mit nur 46 Jahren war Reiser an Herz-Kreislauf-Versagen gestorben. Frühere Alkohol- und Drogenexzesse mögen daran Anteil gehabt haben.



Anfang 2011 wurde der Hof verkauft und Reiser auf den Alten St.-Matthäus-Kirchhof in Berlin-Schöneberg umgebettet. Sein Grabstein hat die Form eines Herzens. Direkt dahinter ehrt eine metallene Krone auf einem Zepter den "König von Deutschland".