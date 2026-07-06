Wenn Alice Weidel die AfD kritisiert, ist Vorsicht geboten

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Heute, 11:07h 5 Min.

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Es gibt Sätze, die klingen wie ein Aufstand. Alice Weidel erklärt: "Die können reinschreiben, was sie wollen. Ich lebe etwas anderes" (queer.de berichtete). Wer diesen Satz isoliert liest, könnte glauben, hier beginne ein Konflikt zwischen der Vorsitzenden und ihrer Partei. Eine lesbische Frau widerspricht einer Partei, die Homosexualität zur gesellschaftlichen Abweichung erklärt. Endlich, so ließe sich hoffen, regt sich Widerspruch.



Doch genau an diesem Punkt beginnt die eigentliche politische Dramaturgie. Nicht der Widerspruch ist bemerkenswert. Bemerkenswert ist seine Funktion. Denn Weidel widerspricht nicht der Ideologie der AfD. Sie widersetzt sich lediglich ihrer Anwendung auf die eigene Biografie. Das ist kein Dissens. Es ist politische Arbeitsteilung.



Die Ausnahme bestätigt die Regel



Autoritäre Bewegungen leben seit jeher von einem alten Trick: Die Führung steht über den Regeln, die sie für andere fordert. Weidel sagt sinngemäß: Gleichgeschlechtliche Beziehungen seien selbstverständlich gleichwertig. Im nächsten Satz erklärt sie jedoch das traditionelle Familienbild weiterhin zum gesellschaftlichen Leitbild. Genau darin liegt die Raffinesse. Nicht sie soll ausgeschlossen werden. Ausgeschlossen werden sollen alle anderen. Die Ausnahme wird zur Legitimation der Regel.



Ihre eigene Familie dient als Schutzschild gegen den Vorwurf der Homophobie, während ihre Partei Programme verabschiedet, in denen von "Regenbogenideologie", "perverser Agenda" oder "sexuellen Abweichungen" die Rede ist und die Förderung queerer Projekte beendet werden soll. Die Botschaft lautet: Seht her  wir können gar nicht queerfeindlich sein. Unsere Vorsitzende lebt schließlich selbst mit einer Frau. Politisch ist das ein Meisterstück der Immunisierung.

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Das freundliche Gesicht der Ausgrenzung

Rechtspopulismus funktioniert heute selten mit offenem Hass. Er funktioniert über Normalisierung. Das freundliche Gesicht übernimmt jene, die scheinbar nicht ins Feindbild passen. Eine lesbische Parteivorsitzende. Ein Migrant gegen Migration. Eine Frau gegen Feminismus. Die Biografie wird zur Tarnkappe der Ideologie. Gerade deshalb ist Weidels persönliche Lebensform politisch fast bedeutungslos. Entscheidend ist, welche Politik sie legitimiert. Und diese Politik spricht eine eindeutige Sprache. Nicht Vielfalt soll geschützt werden. Vielfalt soll zur Ausnahme erklärt werden.



Der Sozialpsychologe Harald Welzer beschreibt den Weg autoritärer Gesellschaften mit einem bemerkenswert einfachen Gedanken. Es müsse oft nur eine einzige Koordinate verschoben werden: die der sozialen Zugehörigkeit. Plötzlich verändert sich alles. Nicht mehr jeder Mensch gehört selbstverständlich dazu. Nicht mehr gleiche Rechte bilden den Ausgangspunkt. Sondern die Frage: Wer gehört eigentlich zum "eigentlichen Volk"? Genau diese Verschiebung lässt sich in Weidels Rhetorik beobachten.



Sie spricht von Gleichwertigkeit  und akzeptiert gleichzeitig ein politisches Programm, das queere Menschen ausdrücklich außerhalb einer angeblichen gesellschaftlichen Normalität verortet. Nicht die Sprache wird radikal. Die Bedeutung von Zugehörigkeit wird verändert.



Kalkulierte Ambivalenz



Hier beginnt auch die Herausforderung für die journalistische Berichterstattung: Viele Redaktionen behandeln Weidels Aussagen wie einen innerparteilichen Konflikt. Als gäbe es innerhalb der AfD zwei Flügel: den liberalen und den radikalen. Doch dafür gibt es kaum Anhaltspunkte. Die vermeintliche Kritik dient vielmehr dazu, den radikalen Kern der Partei für bürgerliche Wähler*innen anschlussfähig erscheinen zu lassen.



Man könnte diese Strategie als politische Kosmetik bezeichnen. Oder präziser: als kalkulierte Ambivalenz. Der Widerspruch wird nicht aufgelöst. Er wird vermarktet.



Es wäre fatal, diesen Mechanismus jetzt als persönliche Emanzipationsgeschichte zu erzählen. Es geht nicht um Alice Weidels Privatleben. Es geht um Macht. Eine Partei wird nicht dadurch liberal, dass ihre Vorsitzende lesbisch lebt. Sie wird an ihren Programmen gemessen. An ihren Abstimmungen. An ihren politischen Zielen. Wer Regenbogenprojekte abschaffen, queere Bildungsarbeit beenden und die Ehe für alle wieder infrage stellen will, führt keinen Kulturkampf gegen eine Ideologie. Er führt einen Kulturkampf gegen Menschen.

Herzen statt Hetzen

Während in Erfurt Delegierte über "normative Normalität" diskutierten, gingen in Köln rund anderthalb Millionen Menschen unter dem Motto "Herzen statt Hetzen" auf die Straße. Zwei Bilder. Zwei Vorstellungen von Gesellschaft. Hier Zugehörigkeit durch Vielfalt. Dort Zugehörigkeit durch Abgrenzung.



Der Kunsttherapeut Prof. Peter Sinapius hat diese Gegenüberstellung in einem Kommentar treffend beschrieben: Die eigentliche Strategie bestehe darin, die Koordinaten unseres Zusammenlebens zu verschieben  weg von Respekt und Diversität, hin zu einer national-völkischen Vorstellung sozialer Zugehörigkeit. Genau deshalb ist Weidels gelegentliche Distanzierung von einzelnen Formulierungen kein Zeichen innerparteilicher Liberalität. Sie ist Teil derselben Strategie.



Am Ende geht es um einen einzigen Satz. Weidel ist nicht das Rätsel. Sie ist die Lösung eines politischen Problems. Sie macht eine Partei anschlussfähig, deren Programm Millionen Menschen signalisiert: Ihr gehört nicht wirklich dazu. Deshalb darf ihre gelegentliche Kritik an der AfD nicht als Hoffnung missverstanden werden. Sondern als das, was sie politisch erfüllt: eine ausgesprochen wirkungsvolle PR-Strategie.



Und genau daran entscheidet sich, wie wehrhaft eine Demokratie ist: ob sie den Unterschied erkennt zwischen einem persönlichen Lebensentwurf und einer politischen Agenda. Denn am Ende bleibt nicht die Frage, mit wem Alice Weidel lebt. Sondern mit wem wir leben wollen. In einer Gesellschaft, die Menschen nach ihrer Zugehörigkeit sortiert. Oder in einer Demokratie, in der Zugehörigkeit niemals verhandelt werden muss, weil sie jedem Menschen von Anfang an zusteht.