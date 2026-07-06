Wird es eine Doku zur Mega-Hochzeit von Taylor Swift geben?



Das Verlobungsfoto von Taylor Swift und Travis Kelce vom August 2025  offizielle Hochzeitsfotos gibt es noch keine (Bild: Instagram / Taylor Swift

Heute, 11:41h 3 Min.

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Nach der großen Hochzeitssause von Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) am Samstag im Madison Square Garden rätselt die Welt immer noch darüber, was denn alles bei der Feier passiert ist. Zwar wurden in den Stunden nach dem Großevent mit laut Medienberichten rund 1.000 geladenen Gästen einige Details bekannt, bislang warten Fans aber auf tiefere, bestätigte Einblicke in die Feierlichkeiten. Vielleicht könnte es diese in Form einer Dokumentation geben.



Eine Doku als Dankeschön?



Ob die zahlreichen Fans von Musik-Superstar Swift tatsächlich irgendwann eine Doku zu sehen bekommen, ist bislang nicht offiziell geklärt. Die US-Ausgabe der britischen Boulevardzeitung "The Sun" möchte von mit der Feier vertrauten Insidern erfahren haben, dass für eine Dokumentation gedreht wurde.



Es wird behauptet, dass der Film umfangreiche Einblicke in die Hochzeit geben soll  begonnen bei der Auswahl der Blumen bis hin zu organisatorischen Angelegenheiten hinter den Kulissen. Gäste der Feier sollen die mutmaßliche Doku demzufolge als ein Dankeschön zugeschickt bekommen. Aus dem Bericht ist nicht ersichtlich, ob der Film dann auch öffentlich erscheinen soll.



Die britische "Daily Mail" spekuliert aber schon, wo der Film erscheinen könnte. So hätten Swift und Footballstar Kelce unter anderem auch Bob Iger, Dana Walden und David Greenbaum von Disney eingeladen. Daneben sei Adam Aron, der Chef von AMC, geladen gewesen. AMC Theatres ist die größte Kinokette der USA, beim Streamingdienst Disney+ erschien etwa die Dokuserie "Taylor Swift: The End of an Era". Daneben gebe es unter Fans laut des Berichts unter anderem die Theorie, dass Aufnahmen von der Hochzeit beispielsweise auch für künftige Musikvideos genutzt werden könnten.

Unzählige berühmte Gesichter

Sollte tatsächlich eine Doku erscheinen, dürften in dieser unzählige andere Stars neben Swift und Kelce auftauchen. Berichten zufolge war eine schier unendlich lange Liste an bekannten Persönlichkeiten bei der Hochzeitsfeier zugegen. So fielen in diesem Zusammenhang Namen wie Steven Spielberg, Jennifer Lopez, Hugh Grant, Bradley Cooper, Ed Sheeran, Selena Gomez oder auch Dakota Johnson.



Die Zeremonie leitete der Komiker und Schauspieler Adam Sandler. Ein Sprecher bestätigte CBS News entsprechende Berichte. Sandler sei ein "Freund" des Paares. Swifts Bruder Austin und Kelces Bruder Jason fungierten als Trauzeugen. Wie diverse Insider gegenüber US-Medien verrieten, soll Paul McCartney den Beatles-Klassiker "I Want to Hold Your Hand" gesungen haben. Zu den prominenten Gästen zählten unter anderem Ed Sheeran, Selena Gomez, Jennifer Lopez, Sabrina Carpenter, Brad Pitt, Tom Hanks, Bradley Cooper und Dakota Johnson.

20 Minuten lange Eheversprechen

Für die Zeremonie ließ sich das Paar offenbar nicht lumpen. Bis zu 20 Millionen Dollar sollen die beiden für ihr Traum-Jawort investiert haben. Sie ließen demnach mehrere Bereiche der Arena umgestalten. "Es sah aus wie ein Wald", beschreibt der Insider laut "People" die Dekoration aus Farnen und Bäumen. Die Sitze sollen weiß bezogen worden sein.



Taylor Swift schritt den Gang zu einer Bühne entlang, auf der sich das Paar das Jawort gab. Die Eheversprechen dauerten der Quelle zufolge jeweils etwa 20 Minuten. Swift und Kelce sollen sie aus goldenen Büchern vorgelesen haben. An die Gäste verteilte das Paar bestickte Taschentücher.



Laut einer Erklärung des Swift-Sprechers stammten die Looks von Braut und Bräutigam von Christian Dior Haute Couture. Entworfen wurden sie von Jonathan Anderson, dem Kreativdirektor der Damen-, Herren- und Haute-Couture-Kollektionen des Hauses. Die Schuhe fertigte Christian Louboutin an, die Braut trug Schmuck von Cartier. (spot/cw)