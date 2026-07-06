"Beste Freundin": Katy Karrenbauer trauert um ihre Mutter

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Katy Karrenbauer trauert um ihr "kleines Mütterchen" Erika. Die Mutter der 63-jährigen Schauspielerin starb nach schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren. Auf Instagram verabschiedete sich Karrenbauer mit einem langen Text. "Meine kleine Mama, mein kleines Mütterchen, beste Freundin, engste Vertraute", schrieb die "Hinter Gittern"-Darstellerin. Sie bezeichnete die Verstorbene als den "einzigen Menschen, der mich bedingungslos liebte".



Karrenbauer erinnerte sich in ihrem Posting an gemeinsame Ausflüge und Fahrten im Cabrio. Sie würdigt ihre "herrlich unkomplizierte" und "bescheidene" Mutter: "Du brauchtest keine Diamanten und kein Gold, mit bunten Blumen konnte man dir die allergrößte Freude machen."

Letzter Weg war "unendlich schwer"

Ihre Mutter hätte einen "leichten letzten Weg" verdient, schrieb Karrenbauer. Doch er war laut der Schauspielerin "unfassbar schwer". Sie habe oft Gott angefleht, ihre Mutter zu sich zu nehmen, da sie ihr "Leid kaum noch ertragen konnte".



Karrenbauer erinnert sich aber auch an viele schöne Momente, etwa wie sie mit ihrer Mutter zu dem Chanson "La Mer" mit den Armen schwingend "tanzte". "Deine Dankbarkeit und dein ewiges Lächeln, dieser unendlich tiefe Blick der Liebe werden mich durchs Leben geleiten, bis meine Zeit gekommen ist", schrieb sie.

"Du hast mir mein Leben geschenkt"

Karrenbauer bedankte sich bei ihrer Schwester, die ihr den Rücken freigehalten habe, damit sie arbeiten konnte. Außerdem würdigte sie die Arbeit von Ärzten und Pflegern. Die letzten elf Tage habe sie aber allein mit ihrer Mutter verbracht: "Du hast mir mein Leben geschenkt, meinen ersten Atemzug und mein Geschenk an dich war, deinen letzen Atemzug zu begleiten und zu ertragen".



"Gute Reise, meine kleine Mama, jetzt wirst du mir nie mehr zuwinken. Davor habe ich mich am meisten im Leben gefürchtet. Danke für alles", schloss Katy Karrenbauer ihren Text.



Katy Karrenbauer legte zweiten Beitrag nach



Doch da das Leben ihrer Mutter so lang gewesen sei, schob die 63-Jährige noch einen Beitrag bei Instagram nach. Ihr wurde aus der Familie sowieso vorgeworfen, ihre Mama in die sozialen Medien "zu zerren". "Wer wird denn von dir erzählen, wenn nicht ich?", hielt Karrenbauer solchen Vorwürfen entgegen.



In ihrem zweiten Posting erinnerte sich Karrenbauer an einen Moment drei Wochen vor dem Tod ihrer Mutter. "Heute Nacht dachte ich, ich muss den Löffel abgeben", habe sie zu ihr gesagt. Dann habe sie ein paar Namen genannt und gemeint: "Sie können doch alle nichts mehr mit mir anfangen. Und ganz ehrlich, da kommt doch jetzt nichts mehr."



Daraufhin habe die Verstorbene die Nahrungsaufnahme eingestellt. Nur eine Woche vor ihrem Tod habe sie noch vier Stücke ihrer Lieblingsschokolade gegessen. Zu ihrem Text stellte Karrenbauer etliche Bilder aus dem Leben ihrer Mutter.



Vor einem Jahr musste sich Katy Karrenbauer bereits von einem Elternteil verabschieden. Am 23. Mai 2025 ist ihr Vater Dieter mit 93 Jahren gestorben. Die Schauspielerin hatte erst ab 2018 wieder Kontakt zu ihm. Nach 50 Jahren Funkstille nahm sie ihren demenzkranken Vater zu sich. Ihre Eltern hatten sich getrennt, als sie ein Kind war.



Bei der RTL-Serie "Hinter Gittern  der Frauenknast" (1997-2007) hatte Karrenbauer jahrelang eine Lesbe gespielt, ihre Rolle der homosexuellen Insassin Walter wurde zur Kultfigur. Vor dreieinhalb Jahren verriet die Schauspielerin bei "Promi Big Brother", dass sie auch privat lesbische Erfahrungen gesammelt habe (queer.de berichtete). Dies sei jedoch nur eine "Episode" gewesen. "Ich habe schon sehr früh festgestellt, dass ich nicht auf Frauen stehe", so Karrenbauer im Dezember 2022. "Diese Sexualität hatte ich nicht. Ich habe es ausprobiert, aber das ist nicht meins." (spot/cw)