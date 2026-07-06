Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58671

Emotionale Beiträge auf Instagram

"Beste Freundin": Katy Karrenbauer trauert um ihre Mutter

"Meine kleine Mama, mein kleines Mütterchen, beste Freundin, engste Vertraute": Katy Karrenbauer verabschiedet sich von ihrer Mutter. Auf Instagram teilt die Schauspielerin ausführliche Erinnerungen. Erst vor einem Jahr starb ihr Vater.


Katy Karrenbauer 2025 bei der Leipziger Buchmesse (Bild: Steffen Prößdorf / wikipedia)

Katy Karrenbauer trauert um ihr "kleines Mütterchen" Erika. Die Mutter der 63-jährigen Schauspielerin starb nach schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren. Auf Instagram verabschiedete sich Karrenbauer mit einem langen Text. "Meine kleine Mama, mein kleines Mütterchen, beste Freundin, engste Vertraute", schrieb die "Hinter Gittern"-Darstellerin. Sie bezeichnete die Verstorbene als den "einzigen Menschen, der mich bedingungslos liebte".

Karrenbauer erinnerte sich in ihrem Posting an gemeinsame Ausflüge und Fahrten im Cabrio. Sie würdigt ihre "herrlich unkomplizierte" und "bescheidene" Mutter: "Du brauchtest keine Diamanten und kein Gold, mit bunten Blumen konnte man dir die allergrößte Freude machen."

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Letzter Weg war "unendlich schwer"

Ihre Mutter hätte einen "leichten letzten Weg" verdient, schrieb Karrenbauer. Doch er war laut der Schauspielerin "unfassbar schwer". Sie habe oft Gott angefleht, ihre Mutter zu sich zu nehmen, da sie ihr "Leid kaum noch ertragen konnte".

Karrenbauer erinnert sich aber auch an viele schöne Momente, etwa wie sie mit ihrer Mutter zu dem Chanson "La Mer" mit den Armen schwingend "tanzte". "Deine Dankbarkeit und dein ewiges Lächeln, dieser unendlich tiefe Blick der Liebe werden mich durchs Leben geleiten, bis meine Zeit gekommen ist", schrieb sie.

"Du hast mir mein Leben geschenkt"

Karrenbauer bedankte sich bei ihrer Schwester, die ihr den Rücken freigehalten habe, damit sie arbeiten konnte. Außerdem würdigte sie die Arbeit von Ärzten und Pflegern. Die letzten elf Tage habe sie aber allein mit ihrer Mutter verbracht: "Du hast mir mein Leben geschenkt, meinen ersten Atemzug und mein Geschenk an dich war, deinen letzen Atemzug zu begleiten und zu ertragen".

"Gute Reise, meine kleine Mama, jetzt wirst du mir nie mehr zuwinken. Davor habe ich mich am meisten im Leben gefürchtet. Danke für alles", schloss Katy Karrenbauer ihren Text.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Katy Karrenbauer legte zweiten Beitrag nach

Doch da das Leben ihrer Mutter so lang gewesen sei, schob die 63-Jährige noch einen Beitrag bei Instagram nach. Ihr wurde aus der Familie sowieso vorgeworfen, ihre Mama in die sozialen Medien "zu zerren". "Wer wird denn von dir erzählen, wenn nicht ich?", hielt Karrenbauer solchen Vorwürfen entgegen.

In ihrem zweiten Posting erinnerte sich Karrenbauer an einen Moment drei Wochen vor dem Tod ihrer Mutter. "Heute Nacht dachte ich, ich muss den Löffel abgeben", habe sie zu ihr gesagt. Dann habe sie ein paar Namen genannt und gemeint: "Sie können doch alle nichts mehr mit mir anfangen. Und ganz ehrlich, da kommt doch jetzt nichts mehr."

Daraufhin habe die Verstorbene die Nahrungsaufnahme eingestellt. Nur eine Woche vor ihrem Tod habe sie noch vier Stücke ihrer Lieblingsschokolade gegessen. Zu ihrem Text stellte Karrenbauer etliche Bilder aus dem Leben ihrer Mutter.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

Vor einem Jahr musste sich Katy Karrenbauer bereits von einem Elternteil verabschieden. Am 23. Mai 2025 ist ihr Vater Dieter mit 93 Jahren gestorben. Die Schauspielerin hatte erst ab 2018 wieder Kontakt zu ihm. Nach 50 Jahren Funkstille nahm sie ihren demenzkranken Vater zu sich. Ihre Eltern hatten sich getrennt, als sie ein Kind war.

Bei der RTL-Serie "Hinter Gittern  der Frauenknast" (1997-2007) hatte Karrenbauer jahrelang eine Lesbe gespielt, ihre Rolle der homosexuellen Insassin Walter wurde zur Kultfigur. Vor dreieinhalb Jahren verriet die Schauspielerin bei "Promi Big Brother", dass sie auch privat lesbische Erfahrungen gesammelt habe (queer.de berichtete). Dies sei jedoch nur eine "Episode" gewesen. "Ich habe schon sehr früh festgestellt, dass ich nicht auf Frauen stehe", so Karrenbauer im Dezember 2022. "Diese Sexualität hatte ich nicht. Ich habe es ausprobiert, aber das ist nicht meins." (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 130 gewonnen - inklusive 14 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 107 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 130/200
    65%
    Stand 06.07.26, 12:45h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Boulevard
06.07.26 | Am Sonntag in Silverstone
Seltener öffentlicher Auftritt: Adele besucht Formel-1-Grand-Prix
06.07.26 | Angeblich wurde bei der Hochzeit gefilmt
Wird es eine Doku zur Mega-Hochzeit von Taylor Swift geben?
03.07.26 | Neue Liebe?
Karamo Brown und Jussie Smollett sind offenbar ein Paar
03.07.26 | Auftakt zum Hochzeitswochenende
Taylor Swift und Travis Kelce heiraten: Promi-Auflauf beim Probeessen
02.07.26 | Jawort in New York City
Hochzeit im Madison Square Garden bestätigt: So heiratet Taylor Swift
01.07.26 | Sie bleibt unvergessen
Zum 65. Geburtstag: Neue Geheimnisse von Prinzessin Diana enthüllt
-w-
Neu auf queer.de
Müncheberg (Brandenburg)
"Ohne Polizeischutz wärt ihr nicht hier": Rechtsextreme bedrohen Kleinstadt-CSD
"BR QUEER"
"Fireworks": Zwei Jungs erschossen, weil sie sich liebten
Petition für Kinder aus Regennbogenfamilien
"Ein Kind darf nicht wegen des Geschlechts seiner Eltern diskriminiert werden!"
Tempelhof-Schöneberg
Marcel de Groot mit "Preis für queere Vielfalt" ausgezeichnet
Am Sonntag in Silverstone
Seltener öffentlicher Auftritt: Adele besucht Formel-1-Grand-Prix
Emotionale Beiträge auf Instagram
"Beste Freundin": Katy Karrenbauer trauert um ihre Mutter
Angeblich wurde bei der Hochzeit gefilmt
Wird es eine Doku zur Mega-Hochzeit von Taylor Swift geben?
Cologne Pride
Neuer Teilnahmerekord beim CSD Köln