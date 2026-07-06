Seltener öffentlicher Auftritt: Adele besucht Formel-1-Grand-Prix

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Adele schlendert leger durchs Formel-1-Fahrerlager (Bild: IMAGO / HochZwei)

Adele (38) lässt Worten auch Taten folgen. Nachdem sie kürzlich erzählt hat, dass ihr Sohn eine Formel-1-Leidenschaft in ihr entfacht hat, ist die Sängerin beim Großen Preis von Großbritannien am Silverstone Circuit gesichtet worden. Es ist ein seltener Anblick, zeigt der Superstar sich doch selten in der Öffentlichkeit.



Das Rennen an der Strecke in der Nähe der kleinen Gemeinde Silverstone in der Grafschaft Northamptonshire wollte sich Adele offenbar nicht entgehen lassen. Auf Bildern vom Grand Prix, die am Sonntag entstanden sind, schlendert sie mit Sonnenbrille durch das Fahrerlager. Adele trägt auf den Bildern ein schwarzes T-Shirt, auf dem mit einem Aufdruck der F1-Weltmeistertitel von Lando Norris (26) aus dem Jahr 2025 gefeiert wird.



Wie gewohnt war Adele natürlich nicht der einzige Star an der Rennstrecke. Zugegen waren etwa auch Altrocker Brian May (78) von Queen, der Schauspieler Damson Idris (34), "Ted Lasso"-Star Hannah Waddingham (51) sowie Fußballprofi Jamie Vardy (39) mit seiner Ehepartnerin Rebekah (44).

Adele und ihr Sohn lieben Motorsport

In einem für ihre Verhältnisse überraschend offenen und seltenen Interview hatte Adele erst kürzlich über ihren Sohn Angelo gesprochen, während sie die Zentrale des Teams McLaren Racing besuchte und dort unter anderem auch Lando Norris traf. Die Sängerin erzählte, dass ihr Sohn vor ein paar Jahren plötzlich angefangen habe, sich für Karting zu interessieren, ein recht klassischer Einstieg in den Motorsport. "Er hat einfach irgendwann danach gefragt, und ich dachte: Okay", erzählte Adele. "Ich kenne nicht viele Teenager, die wirklich eine Leidenschaft haben, also versuche ich, das zu fördern." Sowohl der Nachwuchs als auch sie seien wie "besessen".



Die Formel 1 fühle sich für sie irgendwie wie ein "geheimer Club" an, auch wenn Millionen von Menschen sich für den Motorsport interessieren. Adele, die seit Jahren in Los Angeles lebt, erzählte, dass teilweise schon um 06:00 Uhr morgens Freunde in ihr Zuhause kämen, sie Chili koche und die Gruppe sich dann gemeinsam Rennen ansehe. (spot/cw)