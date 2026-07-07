AIDS-Hilfe Frankfurt sucht Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in (m/w/d)

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Haben Sie Interesse, bei der AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. mitzuarbeiten?

Die AIDS-Hilfe Frankfurt e.V. (AHF) ist mit haupt- und ehrenamtlichen Teams für Menschen da, die von HIV betroffen oder aus den unterschiedlichsten Gründen mit dem Thema HIV und AIDS konfrontiert sind. Darüber hinaus verstehen wir uns als queere Organisation für Menschen verschiedener Zielgruppen. Als eine der größten AIDS-Hilfe Vereine in Deutschland bieten wir in vielfältigen Projekten eine große Bandbreite an Information, Beratung, Hilfe und Unterstützung an.

Das Queere Jugendwohnen (QuJu) der AHF bietet flexible und am individuellen Bedarf orientierte Hilfe, trägereigenen Wohnraum, Unterstützung bei der eigenen Identitätsfindung, in der Verselbstständigung und Perspektivplanung sowie bei der Bewältigung von Krisen und Problemen.

Wir suchen ab September 2026 für das Projekt QuJu in Teilzeit (50%) eine*n

Sozialarbeiter*in / Sozialpädagoge*in (m/w/d)

Ihre Arbeitsfelder:
● Begleitung von Jugendlichen aus der LSBT*IQ+ Community
● Unterstützung und Hilfe bei der Strukturierung des Tagesablaufes
● Förderung der Selbstständigkeit der Jugendlichen
● Hilfe im Coming-out Prozess
● Hilfe bei schulischen und ausbildungsrelevanten Problemen
● Zusammenarbeit mit den Jugendämtern
● Mitwirkung bei der Entwicklung von pädagogischen Konzepten

Sie bringen mit:
● Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Sozialarbeit/-pädagogik mit staatlicher Anerkennung, entsprechend der hessischen Heimrichtlinien
● Berufserfahrung in der sozialen Arbeit und idealerweise in der Jugendhilfe
● Eine partizipative und wertschätzende Grundhaltung Jugendlichen gegenüber
● Eine klare Haltung gegen alle Diskriminierungsformen
● Selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten
● Bereitschaft zur Arbeit im Tagesschichtdienst und an Wochenenden
● Führerschein (wäre wünschenswert)
● Einsatzbereitschaft, Teamfähigkeit, Flexibilität

Wir bieten:
● Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien, in dem Diversität, Inklusion und gendersensible Arbeit gelebt werden
● Eine unbefristete Arbeitsstelle
● Ein verantwortungsvolles und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
● Arbeiten in einem jungen und motivierten Team
● Regelmäßige Fort- und Weiterbildung sowie Supervisionen
● Zuschuss zum Deutschlandticket

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung ausschließlich per E-Mail an: bewerbung@ah-frankfurt.de, AIDS-Hilfe Frankfurt e.V., z. Hd. Dominik Fuchs, Friedberger Anlage 24, 60316 Frankfurt/Main. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns gerne per E-Mail.

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