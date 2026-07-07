Schwuler Dior-Designer spricht über Entstehung von Taylor Swifts Hochzeitskleid



Um die Hochzeit von Taylor Swift ranken sich noch einige Geheimnisse (Bild: Disney+)

Heute, 09:29h 3 Min.

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Nach der geheimen Traumhochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce (beide 36) gibt erstmals der Designer ihres Brautkleids Einblicke in den Entstehungsprozess. Jonathan Anderson (41), der offen schwule Kreativdirektor von Dior, beschreibt die Zusammenarbeit mit der Sängerin als besonders persönlich  und emotional.



"Es war eine Freude, mit ihr zu arbeiten. Wir sind sehr gute Freunde geworden", sagte Anderson dem Branchenmagazin "Women's Wear Daily". "Jemandes Hochzeitskleid zu entwerfen, ist etwas Emotionales."

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Taylor Swift und Travis Kelce in Dior

Laut einer Mitteilung von Swifts Sprecher trugen sowohl die Sängerin als auch NFL-Star Travis Kelce bei ihrer Trauung am 3. Juli im New Yorker Madison Square Garden maßgeschneiderte Looks von Christian Dior Haute Couture, die Anderson in enger Abstimmung mit dem Brautpaar entwarf. Für den Designer war es zugleich das erste Couture-Brautkleid, das er für einen international bekannten Star kreierte.



| Direktlink | Interview mit Jonathan Anderson vom Januar

Abgerundet wurden die Hochzeitslooks mit maßgefertigten Schuhen von Christian Louboutin, Swift trug zudem Schmuck von Cartier. Entstanden sind die Entwürfe in den Haute-Couture-Ateliers von Dior in der Pariser Avenue Montaigne.



Nur wenige Tage nach der Hochzeit präsentierte Anderson während der Paris Haute Couture Fashion Week seine neue Herbst/Winter-Kollektion 2026/27, in der ebenfalls mehrere Braut-Looks zu sehen waren. Ein Foto des tatsächlichen Hochzeitskleids von Taylor Swift wurde bislang allerdings noch nicht veröffentlicht.

Bereits in den Monaten vor der Hochzeit hatte Taylor Swift immer wieder Dior getragen  darunter eine gelbe Lady-Dior-Handtasche bei einem Ausflug mit ihrem Vater Scott Swift sowie später eine schwarze Dior-Tasche bei einem Dinner in New York. Rückblickend sehen Fans darin mögliche Hinweise auf die enge Zusammenarbeit mit dem französischen Modehaus.

Taylor Swift soll zu eigenem Song zum Altar gelaufen sein

Auch neue Details zur Trauung selbst wurden inzwischen bekannt. Wie "Us Weekly" berichtet, schritt Taylor Swift zu einer Streichquartett-Version ihres Hits "Love Story" aus dem Jahr 2008 den extra langen Mittelgang im Madison Square Garden entlang. Sowohl sie als auch Travis Kelce sollen während des Eheversprechens sehr emotional gewesen sein.



"Die Gelübde erzählten von ihrem Kennenlernen und dem gemeinsamen Weg bis zu diesem Moment", zitierte das Magazin eine Quelle. Eine weitere verriet, dass sogar Kelce mehr Tränen vergossen habe als Swift. In ihren persönlichen Eheversprechen hätten beide private Anekdoten geteilt, die selbst viele der Hochzeitsgäste noch nie gehört hätten.



Die Hochzeit fand im aufwendig umgestalteten Madison Square Garden statt, der sich für den Abend in einen verwunschenen Garten mit Rosen, üppigem Grün und einem Wald aus hohen Bäumen verwandelte. Taylor Swifts Bruder Austin fungierte als "Man of Honor", Travis Kelces Bruder Jason als Trauzeuge. Geleitet wurde die Zeremonie von Schauspieler Adam Sandler. (spot/cw)