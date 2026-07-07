Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58681

Ralph Siegel in einem Foto aus dem Jahr 2015 (Bild: Ralph Siegel / wikipedia)

Große Sorge um Ralph Siegel (80): Der Komponist und langjährige ESC-Erfolgsgarant wird nach einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses behandelt. Nach übereinstimmenden Medienberichten versetzten die Ärzte den 80-Jährigen aufgrund seines Gesundheitszustands vor wenigen Tagen in ein künstliches Koma.

Wie unter anderem die "tz" berichtet, war Siegel zunächst in Spanien gesundheitlich aufgefallen. Seine Ehefrau Laura Siegel ließ ihn daraufhin nach Deutschland bringen. Inzwischen wird der Musiker in einer Klinik im Münchner Stadtteil Harlaching versorgt.

Familie meldet sich zu Wort

Tochter Giulia Siegel (51) hat sich am Montagabend öffentlich zum Gesundheitszustand ihres Vaters geäußert. Auf Instagram schrieb sie: "Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater. Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage."

Zugleich bat die Familie darum, Spekulationen zu vermeiden und die Privatsphäre zu respektieren. "Wir bitten darum, von Spekulationen abzusehen und ausschließlich gesicherte Informationen zu respektieren. Weitere Auskünfte oder Interviews werden wir derzeit nicht geben." Auch Laura Siegel, mit der Ralph Siegel seit 2018 verheiratet ist, teilte die Erklärung auf Instagram.

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Gesundheitliche Herausforderungen

Der Komponist hat seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hat bereits vier Krebserkrankungen überstanden. Zudem macht ihm die Nervenkrankheit Polyneuropathie zu schaffen. Letztes Jahr war Siegel zudem sein Übergewicht angegangen und nahm innerhalb von nur drei Monaten 36 Kilogramm ab.

Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten. Über Jahrzehnte prägte er den Eurovision Song Contest mit zahlreichen Beiträgen, darunter der Siegertitel "Ein bisschen Frieden" von Nicole aus dem Jahr 1982. (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 138 gewonnen - inklusive 18 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 112 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 138/200
    69%
    Stand 07.07.26, 15:15h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Eurovision Song Contest
01.07.26 | Paukenschlag
Kanada nimmt beim Eurovision Song Contest 2027 teil
18.06.26 | Medienfest in Köln
Thorsten Schorn absolviert seltenen Auftritt mit seinem Ehemann
15.06.26 | Abschied nach 34 Jahren
Nach der Schlagerkarriere: Michelle will "Menschen helfen zu heilen"
24.05.26 | Deutsche Charts
Dara mit "Bangaranga": Erster ESC-Hit auf Platz eins seit 14 Jahren
20.05.26 | Gaststar auf Bonusalbum
Vicky Leandros singt mit den Toten Hosen "Ich liebe das Leben"
20.05.26 | Tirade von Sergei Lawrow
Russland schließt Teilnahme bei "satanischem" ESC aus
-w-
Neu auf queer.de
Früherer Berlinale-Chef
Spezial-Teddy-Preisträger Moritz de Hadeln gestorben
Entscheidung des Europaparlaments
Parteienfamilie der AfD auf EU-Ebene kommt auf den Prüfstand
Cologne Pride
Nach Buhrufen beim CSD Köln bekräftigt die CDU: "Auch wir sind Teil des CSD"
"Muscle Daddy"
Trauer um Dale Savage: Pornodarsteller im Alter von 62 Jahren gestorben
Entscheidung gefallen
Tschechien darf Liebich an Deutschland ausliefern
Serientipp
Plötzlich Vaterpflichten statt schwuler Orgien
Southern Baptists
Größte protestantische US-Kirche: Es gibt keine schwulen Christen
"Schnitt aus der Hölle"
"Fotzenrap"-Künstlerin Ikkimel sorgt mit "Morgenmagazin"-Auftritt für Schockstarre im ZDF