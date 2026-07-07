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Große Sorge um Ralph Siegel (80): Der Komponist und langjährige ESC-Erfolgsgarant wird nach einer schweren Lungenentzündung auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses behandelt. Nach übereinstimmenden Medienberichten versetzten die Ärzte den 80-Jährigen aufgrund seines Gesundheitszustands vor wenigen Tagen in ein künstliches Koma.



Wie unter anderem die "tz" berichtet, war Siegel zunächst in Spanien gesundheitlich aufgefallen. Seine Ehefrau Laura Siegel ließ ihn daraufhin nach Deutschland bringen. Inzwischen wird der Musiker in einer Klinik im Münchner Stadtteil Harlaching versorgt.



Familie meldet sich zu Wort



Tochter Giulia Siegel (51) hat sich am Montagabend öffentlich zum Gesundheitszustand ihres Vaters geäußert. Auf Instagram schrieb sie: "Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater. Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage."



Zugleich bat die Familie darum, Spekulationen zu vermeiden und die Privatsphäre zu respektieren. "Wir bitten darum, von Spekulationen abzusehen und ausschließlich gesicherte Informationen zu respektieren. Weitere Auskünfte oder Interviews werden wir derzeit nicht geben." Auch Laura Siegel, mit der Ralph Siegel seit 2018 verheiratet ist, teilte die Erklärung auf Instagram.

Gesundheitliche Herausforderungen

Der Komponist hat seit langem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er hat bereits vier Krebserkrankungen überstanden. Zudem macht ihm die Nervenkrankheit Polyneuropathie zu schaffen. Letztes Jahr war Siegel zudem sein Übergewicht angegangen und nahm innerhalb von nur drei Monaten 36 Kilogramm ab.



Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten. Über Jahrzehnte prägte er den Eurovision Song Contest mit zahlreichen Beiträgen, darunter der Siegertitel "Ein bisschen Frieden" von Nicole aus dem Jahr 1982. (spot/cw)