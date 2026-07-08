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Noch keine Hauptdarstellerin bekannt

Britney-Spears-Biopic nimmt weiter Form an: "New Girl"-Autorin an Bord

Auch das Leben von Pop-Ikone Britney Spears soll verfilmt werden. Das geplante Biopic hat jetzt einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht: "New Girl"-Schöpferin Elizabeth "Liz" Meriwether ist als Autorin an Bord.


Britney Spears (l.) neben Elizabeth "Liz" Meriwether (Bilder: (cc) Glenn Francis / wikipedia / (cc) Genevieve / wikipedia)

Nach dem riesigen Erfolg von "Michael" verwundert es nicht, dass Hollywood weitere Musiker*innen-Biopics plant. Der biografische Film über den "King of Pop" Michael Jackson (1958-2009) kommt bislang auf ein weltweites Einspielergebnis von fast einer Milliarde US-Dollar. Schon seit einigen Jahren ist bekannt, dass das Filmstudio Universal eine Verfilmung von Britney Spears' (44) Memoiren "The Woman in Me: Meine Geschichte" plant. Als Regisseur konnte bereits "Wicked"-Macher Jon M. Chu (46) verpflichtet werden. Jetzt steht auch "New Girl"-Schöpferin Elizabeth "Liz" Meriwether (44) als Autorin fest, wie zuerst "Page Six Hollywood" berichtete.

Die geplante Musikerinnen-Biografie hat dadurch einen gewaltigen Schritt nach vorne gemacht. Meriwether, die als Schöpferin auch hinter den erfolgreichen Serien "The Dropout" und "Dying for Sex" steckt, soll nun eine erste Version des Drehbuchs zu Britney Spears' Lebensgeschichte vollenden, die Regisseur Chu und Produzent Marc Platt (69) bereits begonnen haben. Eine wichtige Personalie für das Biopic. Weitere Produktionsentscheidungen wie etwa das Casting der Hauptrolle sind gegenwärtig jedoch noch nicht bekannt.

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Bestseller "The Woman in Me"

"The Woman in Me" erschien im Oktober 2023 im Handel. Schon in der ersten Verkaufswoche gingen 1,1 Millionen Exemplare von Spears' Memoiren über die Ladentische. Insgesamt wurden in den USA mehr als drei Millionen Exemplare verkauft, weltweit über sechs Millionen. Das Werk konnte sich auch an die Spitze der Bestsellerliste der "New York Times" setzen.

Spears schreibt in ihrem Werk über ihre Anfänge in der Entertainmentbranche. Zudem bekam Ex-Partner Justin Timberlake (45) an einer Stelle des Buchs sein Fett weg. Die Enthüllung, dass sie während ihrer Beziehung mit Timberlake abgetrieben habe, weil er "nicht Vater werden wollte", löste einen massiven Shitstorm gegen den Sänger aus.

Turbulente Jahre

Nach der Zeit ihrer großen Erfolge mit Hits wie "...Baby One More Time", "Toxic" oder "Oops I Did It Again" sorgte die Sängerin besonders mit mentalen Problemen für Schlagzeilen. Im Jahr 2021 endete schließlich ihre rund 13 Jahre währende Vormundschaft durch ihren Vater Jamie Spears (74).

Der Star bekam damals die Kontrolle über sein Leben zurück, sorgte jedoch seitdem unter anderem mit sonderbaren Social-Media-Auftritten wie dem berüchtigten "Messertanz"-Video aus dem September 2023 oder einer Verhaftung samt anschließender Anklage wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Alkohol zu Beginn dieses Jahres für Aufsehen. (cw/spot)

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