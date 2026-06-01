Tausende gefälschte Kondome auf europäischem Markt entdeckt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58700

Gefälschte Kondome gefälscht von ChatGPT

Mehr als 200.000 gefälschte Kondome aus China sind in Europa angeboten worden. Die Verhütungsmittel seien unter dem Namen und mit dem Logo einer bekannten Marke vertrieben worden, heißt es in einer Mitteilung des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung (Olaf). Den genauen Markennamen nannte die Behörde mit Sitz in Brüssel auf Anfrage nicht.

"Gefälschte Kondome sind gefährlich. Sie sind nicht getestet, unkontrolliert und unsicher", sagte Olaf-Direktor Petr Klement der Mitteilung zufolge. Solche Produkte ermöglichten die Ausbreitung sexuell übertragbarer Krankheiten. Die gefälschten Präservative erfüllen der Behörde zufolge nicht die EU-Qualitätsanforderungen für medizinische Güter, wenn es etwa um Tests auf Haltbarkeit, Stabilität oder Verunreinigungen geht.

- Werbung -

Falsche Kondome als Spielzeuglieferung ausgegeben

Die europäische Behörde hat die Schmuggelroute der falschen Kondome ausfindig gemacht, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Demnach untersuchte Olaf gemeinsam mit Zollbehörden in Rumänien, Serbien und Spanien beschlagnahmte Produkte, nachdem sie erste Hinweise von nationalen Behörden erhalten hatte.

Die gefälschten Kondome mit einem geschätzten Marktwert von mehr als 200.000 Euro stammten aus der gleichen Quelle aus China und seien fälschlicherweise als Spielzeuge ausgegeben worden. Die Exporteure der Ladungen habe Olaf in Zusammenarbeit mit chinesischen Behörden ausfindig machen können. (dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Gesundheit
01.07.26 | Anzeige
Adhärenz bei HIV
24.06.26 | New York
Vereinte Nationen beschließen Aids-Deklaration  USA und Russland stimmen dagegen
24.06.26 | Vorsorge und Früherkennung
Analgesundheit: "Werdet POaktiv"
08.06.26 | So geht's
Blut ist ein knappes Spendengut: Wer spenden darf  und wie oft
06.06.26 | Dermatophilose
Haut-Erkrankungen bei schwulen Männern: Bundes­regierung plant keine Maßnahmen
01.06.26 | Anzeige
Wenn Vorurteile zu HIV den Alltag belasten
-w-
Neu auf queer.de
Baden-Württemberg
Tübinger OB Palmer soll Özdemir beim Bürokratieabbau unterstützen
Schmuggelware aus China
Tausende gefälschte Kondome auf europäischem Markt entdeckt
NRW
Wesel: Rechtsextreme Gegendemo zum ersten CSD
"Burning Berlin"
Neues Musical über Berlins "Lesbian Power Couple"
Britpop
Atomic Kitten: Lesbische Szene aus Musikvideo gestrichen
Sorge vor "Homo-Propaganda"
Russischer Sender retuschiert Regenbogen aus "SpongeBob"-Folge
Noch keine Hauptdarstellerin bekannt
Britney-Spears-Biopic nimmt weiter Form an: "New Girl"-Autorin an Bord
Interview
Wie "faschistisch" ist die Politik der CDU, Luca Renner?