CSD in AfD-Stadt Pirna: Polizei erwartet ruhigen Verlauf

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Symbolbild: Regenbogen­fahne an der Marienkirche in Pirna (Bild: IMAGO / xcitepress)

Die Polizei geht von einem ruhigen Verlauf des Christopher Street Days in Pirna aus. "In den beiden vergangenen Jahren verlief der CSD weitgehend störungsfrei", sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Es seien ausreichend Einsatzkräfte vor Ort, um die Veranstaltung abzusichern. Es lägen derzeit keine Hinweise auf gezielte Störungen vor. Die genaue Zahl der eingesetzten Polizist*­innen wurde aus taktischen Gründen nicht genannt.



Der 15. CSD am Samstag, den 11. Juli 2026 in Pirna steht unter dem Motto: "Laut für Alle, die leise sein müssen". Die Rechte queerer Menschen stünden weltweit unter Druck, Menschen würden verfolgt, bedroht und zum Schweigen gebracht, teilten die Veranstalter*­innen mit. "Deshalb sind wir laut  für all jene, die nicht laut sein dürfen. Für alle, denen Sichtbarkeit verwehrt wird. Für alle, deren Existenz politisiert wird." Der CSD sei nicht nur eine Feier, sondern ein kraftvolles Zeichen für Toleranz, Vielfalt und Gleichberechtigung.



Das queere Straßenfest beginnt um 14 Uhr auf dem historischen Marktplatz. Zuvor startet um 12:30 Uhr in der Gartenstraße eine Zubringerdemo.

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In Pirna stellt die AfD seit 2024 mit dem parteilosen Kommunalpolitiker Tim Lochner den Oberbürgermeister (queer.de berichtete). Im Stadtrat ist die rechtsextreme Partei die stärkste Kraft. Nach seiner Wahl kündigte Lochner an, zum CSD keine Regenbogenfahne mehr am Rathaus zu hissen und das Gendern zu verbieten. Die Regenbogenfahne verglich er mit der Hakenkreuzfahne (queer.de berichtete). (mize/dpa)

