Als die Schwulen sich aus Selbsthass gegenseitig umbringen

Heute, 11:55h 3 Min.

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Eine Mordserie erschüttert die dunklen Gassen New Yorks: Brutal ermordete Leichen schwuler Männer tauchen auf  die Polizei tappt im Dunkeln. Schließlich wird Detective Steve Burns (Al Pacino) ausgewählt, sich undercover in die queere Cruisingszene einzuschleusen und nach dem Killer Ausschau zu halten.



Doch als der junge Polizist im Lederoutfit in das Club-Hopping eintaucht, beginnt er sich mehr mit der Subkultur zu identifizieren, als er erwartet hatte. Gegenüber seiner Freundin Nancy verhält er sich immer distanzierter, die Homofeindlichkeit der Polizei wird offensichtlich und der Mörder bleibt auf freiem Fuß.

Ein ziemlich homophober Film



"Cruising" ist am 9. Juli 2026 in HD-Qualität als Mediabook erschienen

Von der Kritik gehasst, von der Öffentlichkeit bestreikt: "Cruising" war 1980 ein Skandal. Regisseur William Friedkin brach mit seiner schonungslosen Inszenierung der schwulen Barszene New Yorks sämtliche Tabus. Heute gilt der Psycho-Thriller zu Recht als Klassiker des New Hollywood. Plaion Pictures hat ihn nun in HD-Qualität neu als Mediabook (Amazon-Affiliate-Link ) veröffentlicht.



Filmkritiker Peter Rehberg ordnete "Cruising" im vergangenen Jahr in unserer Reihe "Queer Cinema Classics" ein  und attestierte dem Film trotz aller Widersprüche bleibende Relevanz. Der Vorwurf der Homophobie sei berechtigt, schreibt er im Text "Mord unter schwulen Klonen": Die Handlung folgt der Logik, dass die schwulen Männer sich gegenseitig aus Selbsthass umbringen, ohne dass es einen äußeren Feind bräuchte.



Zugleich sei "Cruising" filmhistorisch einmalig, so Rehberg: Eine derart direkte, unverstellte Darstellung schwuler Sexpraktiken  Hanky-Code, Darkroom, SM-Clubs  habe es im Kino jenseits von Pornografie seit Kenneth Angers "Scorpio Rising" (1963) nicht mehr gegeben.

Unheimliche Vorahnung der Aids-Krise

Gedreht wurde teils im legendären Club "The Anvil", der 1985 schloss  der Film hält damit ein New York fest, das es längst nicht mehr gibt: die schwule Subkultur vor Aids, vor Dating-Apps, vor der Gentrifizierung des West Village.



| Direktlink | Englischer Original-Trailer zum Film

Besonders bedeutsam ist laut Rehberg, dass "Cruising" seinen Figuren jede "positive Identifikation" verweigert  und damit Denkfiguren des New Queer Cinema der frühen 1990er Jahre vorwegnimmt. Der Film werfe Fragen zu Begehren, Macht und Tod auf, die später die Queer Theory beschäftigten, etwa in Leo Bersanis Essay "Is the Rectum a Grave?" (1987). Im Rückblick lasse sich die Geschichte zudem als unheimliche Vorahnung der Aids-Krise lesen, die wenige Jahre später die schwule Welt New Yorks für immer verändern sollte.



Rehbergs Fazit bringt die Ambivalenz des Films auf den Punkt: "Absolut sehenswert ist der ambivalente Klassiker des queeren Kinos jedoch bis heute." (cw)

Infos zum Film



Cruising. Thriller. USA 1980. Regie: William Friedkin. Cast: Al Pacino, Paul Sorvino, Karen Allen, Richard Cox, Don Scardino, Joe Spinell, Jay Acovone, Gene Davis, Larry Atlas, Allan Miller, Sonny Grosso, Ed O'Neill, James Remar, William Russ, Mike Starr, Leo Burmester, Powers Boothe, Keith Prentice. Laufzeit: 101 Minuten. Sprachen: deutsche Synchronfassung, englische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional). FSK 16. Plaion Pictures

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