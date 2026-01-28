Katy Perry hüpft in Stuttgart herum

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US-Popstar Katy Perry hat am Rande eines Auftritts in Stuttgart ein Video veröffentlicht, das sie fröhlich umherhüpfend vor dem Neuen Schloss der Landeshauptstadt zeigt. Zusammen mit Crew-Mitgliedern tanzte sie zu ihrem neuen Song "Watch It Burn", der Ende Juni veröffentlicht wurde. Das Video postete sie bei Instagram und TikTok, wo sie zusammen mehr als 200 Millionen Follower*­innen hat.



Perry trat am Mittwochabend bei den Jazz Open in Stuttgart auf. Für das mehrtägige Musikfestival wurde eine große Bühne vor dem Neuen Schloss in der Innenstadt aufgebaut. Die ehemalige Residenz der württembergischen Herzöge und Könige bietet für die Veranstaltung eine ungewöhnliche Kulisse.



Ob ihr Partner, der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau, mit nach Stuttgart reiste, blieb zunächst unklar. Lokale Medien spekulierten, er habe Perry ins Schwabenland begleitet. (cw/dpa)

