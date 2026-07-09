Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58713

QUEERmdb-Auswertung

Studie: So viele queere Inhalte im deutschen TV und Kino wie nie

Noch nie gab es in Deutschland so viele Filmveröffentlichungen mit queeren Figuren wie 2025. Trotzdem bleiben LGBT-Inhalte im Fernsehen deutlich unterrepräsentiert  besonders zur besten Sendezeit.


Szene aus "Licht, Licht, Licht", eine der wenigen TV-Premieren 2025 mit queerer Haupthandlung (Bild: Salzgeber)

Die Sichtbarkeit queerer Menschen in deutschen Filmveröffentlichungen ist auf einen neuen Höchststand gestiegen. Das geht aus dem kürzlich veröffentlichten "LGBTVscan 2025" der Medienplattform QUEERmdb hervor. Untersucht wurden Kinostarts, TV-Ausstrahlungen, DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen sowie die Angebote der Streamingdienste Netflix und Amazon Prime. Insgesamt sei der Anteil von Produktionen mit relevanten LGBT-Figuren in allen Bereichen erneut gestiegen, heißt es in der Studie.


(Bild: QUEERmdb)

Den größten Zuwachs verzeichnete das lineare Fernsehen. Dort stieg die Zahl der Filme und Dokumentationen mit einer für die Handlung relevanten queeren Figur gegenüber dem Vorjahr um knapp 34 Prozent. Die sogenannte Queerfilmquote erhöhte sich von 4,9 auf 6,5 Prozent. Dennoch bleibet das Fernsehen mit deutlichem Abstand hinter Kino (13,6 Prozent), Netflix (11,2 Prozent), Amazon Prime (11,0 Prozent) sowie DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen (9,4 Prozent) zurück.

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Öffentlich-rechtliche Sender deutlich diverser

Bei den öffentlich-rechtlichen Sendern mit ingesamt rund 700 Spiel- und Dokumentarfilmen mit queerem Bezug legten unter anderem HR Fernsehen, ZDFneo und das ZDF deutlich zu. Rückgänge gab es dagegen beim SWR und BR. Im Privatfernsehen (rund 300 Filme) verzeichnete Sat.1 den größten Zuwachs und löste sixx als Sender mit den meisten queer-inklusiven Filmen ab. Auch Super RTL baute sein Angebot erheblich aus.

Auch bei "Filmen mit LGBT-Hauptthematik" (119 Spielfilme und Dokumentationen bzw. 0,8 Prozent aller Ausstrahlungen) führten die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem arte, RBB und 3sat, das Feld an, während einige Privatsender keinen einzigen sendeten.


Eine der eher traurigen Grafiken, alle gibt es auf der QUEERmdb-Webseite

Die Zählung umfasste auch Wiederholungen, Super RTL wiederholte etwa drei Mal die lesbische Romcom "Verliebt unterm Weihnachtsbaum". Rund drei Viertel aller Sendungen kamen aus dem Archiv. 29 Filme wurden erstmals gezeigt, fast alle im ÖRR und im Rahmen der Sommer-Queer-Reihen oder auf arte, das auch die einzigen Premieren zur Primetime zeigte und der QUEERmbd-Redaktion als queerster Sender geht.

Marginalisierung in der Primetime

Trotz der positiven Entwicklung zu mehr Sichtbarkeit im Fernsehen kritisiert Studienautor Johannes Jarchow die geringe Präsenz queerer Inhalte in der Primetime. Nur 1,2 Prozent aller zwischen 20.15 und 22 Uhr ausgestrahlten Filme enthielten 2025 relevante LGBT-Figuren. Produktionen mit queeren Hauptfiguren blieben weiterhin die Ausnahme und würden häufig erst spätabends ausgestrahlt. Das sei bei untertitelten Filmen aus dem Ausland nachvollziehbar, so Jarchow. "Aber auch deutschsprachige oder aufwendig deutsch synchronisierte Premieren wie 'Femme' (ZDF, 0:45 Uhr), 'Baldiga' (RBB, 23:30 Uhr), 'Der Wunsch' (ZDF, 23:50 Uhr), 'Las Vegas' (ZDF, 0:05 Uhr) oder 'The Whale' (Das Erste, 23:35 Uhr) wurden 2025 zur Schlafenszeit ausgestrahlt."

Letztlich bleibe der Anteil queerer Inhalte bei TV-Sendern gegenüber dem Kino auf halben Niveau und insgesamt zu niedrig  neben Privatsendern zeigten vor allem Dritte wie der SWR, NDR und MDR zu wenig Engagement. In Zeiten zunehmender Trans- und Homofeindlichkeit sei Sichtbarkeit aber besonders wichtig, so QUEERmdb. "Vorurteile und negative Einstellungen reduziert man am effektivsten durch Kontakt zu jenen, die man abwertet. Das ist in sozialpsychologischen Studien gut belegt. Fernsehen kann diesen Kontakt niederschwellig herstellen." (cw)

Links zum Thema:
» QUEERmdb-Webseite

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
  • TV-Teaserbild23:15h, BR:
    Fireworks
    Der bewegende Spielfilm von Giuseppe Fiorello ist von einem realen Doppelmord an zwei schwulen Teenagern inspiriert, der 1980 als Geburtsstunde der italienischen Homosexuellenbewegung gilt.
    Spielfilm, IT 2023
  • mehr TV-Tipps »
Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 144 gewonnen - inklusive 18 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 119 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 144/200
    72%
    Stand 09.07.26, 13:35h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Studien, Umfragen und wissenschaftliche Untersuchungen
03.07.26 | Wenn der Staat Mütter zu Antragstellerinnen macht
Adoptionsstatistik zeigt Diskriminierung von Regenbogen­familien
19.06.26 | Studie
GLAAD warnt: KI könnte queer­feindliche Vorurteile noch verstärken
09.06.26 | Hinge-Report
Händchenhalten als Statement: Queere Menschen daten anders
09.06.26 | Offizielle Zahlen veröffentlicht
Queer­feindliche Straftaten erreichen neuen Höchststand in Deutschland
05.06.26 | Zustimmung für Ehe für alle sinkt
Gallup-Umfrage: US-Bevölkerung wird wieder queer­feindlicher
13.05.26 | Dermatophilose
Neue sexuell übertragbare Krankheit bei schwulen Männern
-w-
Neu auf queer.de
QUEERmdb-Auswertung
Studie: So viele queere Inhalte im deutschen TV und Kino wie nie
US-Popstar im Schwabenland
Katy Perry hüpft in Stuttgart herum
Sachsen-Anhalt
Unsichtbare Ansprechpersonen
"Subtiler Sprachwitz"
Christine Wunnicke erhält Georg-Büchner-Preis 2026
Statistik
Bayern: Über 3.500 Menschen ließen Geschlechtseintrag ändern
Österreich
Etchika Pollex erstochen: Tatverdächtiger festgenommen
Heimkino
Als die Schwulen sich aus Selbsthass gegenseitig umbringen
Sängerin wurde 75 Jahre alt
Rock-Legende Bonnie Tyler gestorben