"Ich will eine Welt zeigen, in der Menschen viel Sex haben"

Von

Heute, 05:54h 11 Min.

Heute, 05:54h 11 Min.

Der junge Kunststudent Adnan kommt für ein Praktikum nach New York. Wichtiger als die Arbeit ist ihm sein Nacht- und Sexleben. Eine alltägliche Essensbestellung führt zu einer kunstvollen Orgie  und auch mit einem deutlich älteren Künstler verbindet ihn mehr als das Interesse an Kunst.



"Drunken Noodles" ist ein kleiner, poetischer Film, der große Emotionen auslöst. In diesem Monat läuft er bundesweit in der Queerfilmnacht (Filmkritik von queer.de).



Seinen dritten Film hat Regisseur Lucio Castro unter anderem in seiner eigenen New Yorker Wohnung gedreht. Von dort nimmt er sich Zeit, um mit queer.de über "Drunken Noodles" zu sprechen.



Poster zum Film: "Drunken Noodles" läuft im Juli 2026 in der Queerfilmnacht

Der Titel deines neuen Films "Drunken Noodles" bezieht sich auf ein beliebtes thailändisches Gericht, das man vor allem nach einer durchzechten Nacht isst. Wie schmecken "Drunken Noodles"?



Das ist ein richtig scharfes, sauciges, sehr wohltuendes, warmes Gericht. Wie ein Stück Wärme für den Körper. Es ist ein Gericht, das echte Gefühle weckt.



Aber der Grund, warum ich den Film so genannt habe, ist einfach, dass ich einen Film mit dem Titel "Drunken Noodles" machen wollte. Dann fing ich an, das Drehbuch zu schreiben, und mir wurde klar, dass es eine Verbindung zu dem Gedicht "Das trunkene Schiff" von Arthur Rimbaud gibt. Diese Idee vom Betrunkensein wurde Teil des Films.



Du hattest also zuerst den Titel? Ist es nicht eigentlich andersherum: Erst das Drehbuch, dann der Titel?



Ja, eigentlich schon, aber bei mir kommt immer zuerst der Titel. Bei meinem ersten Film "End of the Century" war es genauso. Irgendwann dachte ich: "End of the Century" könnte ein guter Titel für einen Film sein. Bei meinem zweiten Film "After This Death" gefiel mir der Titel. Er war konkret und seltsam zugleich.



Ich werde nie zu denen gehören, die ohne Titel anfangen. Der Titel ist mein Leitstern. Er gibt dem Film beim Schreiben die Richtung vor, denn ich schreibe, ohne zu wissen, wohin der Film führen wird. Ich fange nicht mit einer ausgearbeiteten Idee an, sondern mit nur ein paar Elementen. Hier hatte ich den Künstler Sal Salandra, den Dichter Li Bai, ich kannte die Drehorte und die Schauspieler.



Wie hast du den Künstler Sal Salandra entdeckt, und warum wolltest du einen Film über ihn drehen?



Mein Freund Tony Cox hat eine kleine Galerie in der Lower East Side, und er entdeckt meist eher unbekannte Künstler*­innen. Er hatte eine Ausstellung mit Sals Werken, und die hat mir wirklich sehr gut gefallen. Er hat all diese sexuellen Vorlieben und den S&M-Sex mit Mythen vermischt: "Alice im Wunderland", die "Flintstones", "Batman und Robin", "He-Man"  es war also eine fast kindliche Art, Sex zu betrachten, der eigentlich in verborgenen Kellern stattfindet. Er hat sie auf eine sehr schamlose Weise zum Leben erweckt, behält den Fetisch und den Sex bei, entfernt aber die ganze Scham.



Mir gefiel auch, dass es Stickereien sind, das hat etwas sehr Zartes, einen fast femininen Touch. Ich habe mich mit dem Künstler getroffen, um vielleicht eine Doku zu drehen. Als wir uns unterhalten haben, wurde mir klar, dass ich keine Doku machen will. Es dauerte dann noch drei Jahre, um herauszufinden, was genau ich machen will. So entstand "Drunken Noodles". Für mich ist es eine Art, durch das Schaffen von Kunst über Kunst zu sprechen  nicht als Dokumentation über den Künstler, sondern indem ich die Gemälde als Inspirationsquelle nutze, als Dialog mit dem Werk statt als Analyse.



Gleichzeitig unterscheidet sich dein Film deutlich von Sals Kunst. Er ist nicht so farbenfroh, nicht so direkt, sondern eher subtil und ruhig. Warum?



Das ist meine Art, Geschichten zu erzählen, mein Sinn für Humor, meine Sicht auf die Welt, sogar die Struktur, wie der Film zeitlich abläuft.



Ich persönlich mag es, wenn ein Film mir etwas nicht zu deutlich vermittelt. Dann habe ich immer das Gefühl, dass ich mit Gefühlen und Infos gefüttert werde. Wenn ein Film auf eine feinere Art auf mich wirkt, bleibt er mir länger im Gedächtnis. Ich mag solche Filme, also versuche ich auch, solche Filme zu machen. Sals Arbeit hat einen sehr direkten Ansatz. Man sieht sie und nimmt sofort alles in sich auf. Meine Art, Filme zu machen, ist indirekter, verschlungener, geheimnisvoller. Trotzdem hat auch Sals Arbeit ein eigenes Geheimnis. Über all den direkten, unverblümten Details liegt eine Art Nebel. Kunst muss mit dem Unbekannten spielen, sonst vergisst man sie. Gute Kunst birgt immer ein Geheimnis. Wenn sie zu viel sagt, bleibt kein Raum mehr für die Betrachter*­innen.



Regisseur Lucio Castro 2025 auf der Berlinale (Bild: IMAGO / ABACAPRESS / Marechal Aurore)

Ist das der Grund, warum du dich in"Drunken Noodles" manchmal vom Realismus entfernst?



Normalerweise ist es ja so: Wenn man in einem realistischen Film eine Traumsequenz hat, zeigt man, wie die Figur einschläft, dann einige verrückte Bilder, und am Ende wacht die Figur wieder auf. So wissen alle, dass es ein Traum war. Aber wenn die Realität des Films selbst instabil wird, wird das Ganze verträumter. Das finde ich spannend, weil sich Kino immer wie ein Bild der Realität anfühlt. Aber eigentlich ist Kino nie real. Es gibt Schnitte, Zeitsprünge, alles wird verändert, Schauspieler*­innen spielen ihre Rollen. Es ist ein total nicht-realistisches Medium. Trotzdem streben Filmemacher*­innen nach Realismus. Ich mag es, die Künstlichkeit des Kinos aufzudecken. Das macht Spaß, denn dann fängt man an, wirklich alles zu hinterfragen, sogar den Anfang: War das echt oder nicht? Ich mag es, ein bisschen verwirrt zu sein, wenn ich Filme schaue.



Erklärt das, warum dein Film keiner linearen Erzählstruktur folgt? Man weiß nicht immer, was zuerst passiert, was danach kommt, und man fragt sich irgendwann, ob das eine vor dem anderen passiert ist.



Ja, so habe ich es geschrieben. In meiner Vorstellung sind es zwei Sommer, aber manche Leute setzen die Teile anders zusammen, und das ist auch in Ordnung. Das ist das Schöne am Filmemachen: Ich mag es, wenn die Leute ihre eigene Interpretation haben. Wenn ich will, dass alle eine ganz klare Botschaft verstehen, würde ich etwas anderes machen.



Mit der Struktur spiele ich immer gerne. Ich habe einen eher assoziativen Ansatz beim Erzählen. Die Geschichte verändert sich, verbindet sich, trennt sich und verbindet sich wieder  vielleicht verbindet jemand die Fantasie mit dem Schuh mit der früheren Szene, in der er davon spricht, in den Schuh des Nachbarn seines Großvaters zu masturbieren.



In allen deinen drei Filmen "Drunken Noodles", "After This Death" und "End of the Century" geht es um Begegnungen und Zufälle. Was interessiert dich daran?



Ich liebe es, wie eine kurze oder auch eine lange Begegnung einen so unterschiedlichen Einfluss auf das eigene Leben haben kann. Das hat mich schon immer fasziniert. Unser Leben wird durch die Begegnungen immer wieder ein wenig herausgefordert und verändert.

"Drunken Noodles" verfügt über eine komplexe Struktur und trifft eher nicht den Mainstream-Geschmack. Denkst du beim Schreiben ans Publikum, oder geht es dir vor allem darum, deine eigene kreative Vision zu verwirklichen?



Ehrlich gesagt habe ich "Drunken Noodles" in völliger Freiheit geschrieben. Es war ein kleiner Film, der mit wenig Geld und Freund*innen an Orten entstand, die ich kannte  einfach weil ich frei sein wollte. Wenn daraus nichts geworden wäre, wäre das auch in Ordnung gewesen. Ich wollte es einfach mal versuchen. Mir ist bewusst, dass es kein Film ist, der der breiten Masse gefällt, aber manche bauen eine echte Verbindung zu ihm auf und reagieren sehr stark.



Was mich sehr freut, ist die Tatsache, dass es für solche Filme ein Publikum gibt und dass nicht jeder Film "Transformers 5" sein muss. Die Menschen sehnen sich nach Filmen, die anders sind  in der Struktur, der Geschichte oder der Herangehensweise. Aber natürlich gibt es Unterschiede: Wenn ein Film viel Geld kostet, achte ich viel stärker auf das Publikum, weil ich zumindest möchte, dass er seine Kosten wieder einspielt. Ist ein Film sehr kostengünstig, kann ich freier arbeiten, weil es leichter ist, die Produktionskosten wieder hereinzuholen.



Man hat das Gefühl, dass du mit "Drunken Noodles" näher an deinem Debütfilm "End of the Century" bist  auch der wirkte intimer, wurde von dir selbst geschnitten und war mit weniger bekannten Schauspieler*innen besetzt. Magst du kleinere Filme lieber?



Ich mag beides und möchte auch größere Produktionen machen, weil manche Ideen einfach mehr Aufwand und mehr Budget brauchen. Aber wenn man einen Film dreht, den man wirklich machen möchte, spürt das Publikum das. Bei größeren Filmen mischen viel mehr Leute mit  Produzent*innen, Geldgeber*innen, Cutter*innen. Es gibt Testvorführungen, alle haben etwas zu sagen, und der Film kann dadurch etwas unpersönlicher werden. Ich habe gerade Projekte in der Entwicklung  große, kleine, mittelgroße, alles Mögliche. Meine beiden kleinen Filme kamen sehr gut an, das bestärkt mich.



Hat das auch mit der Queerness und den Sexszenen im Film zu tun? "Drunken Noodles" ist ein schwuler, queerer Film mit viel Sex  was bei einer größeren Produktion vielleicht gar nicht möglich wäre.



Ja, absolut, das spielt sicher eine Rolle, wobei Queersein heutzutage auch ein gutes Verkaufsargument ist. Man muss sich nur das diesjährige Festival in Cannes ansehen: Die einzigen drei amerikanischen Filme im Wettbewerb waren queer  der Film von Ira Sachs, der von Jane Schoenbrun und "Club Kid". Queersein hat also eindeutig eine Anziehungskraft auf das Publikum. Ich glaube, es geht eher um den Sex und die Struktur. Aber es ist großartig, dass Studios mittlerweile viel mehr queere Filme produzieren und dass das Publikum darauf anspricht.



| Direktlink | Offizieller deutscher Trailer

Siehst du "Drunken Noodles" eher als queeren oder als schwulen Film? Gibt es da überhaupt einen Unterschied?



Mir gefällt an "Drunken Noodles", jetzt wo ich den Film auf Festivals zeige, wie gut er bei jungen Leuten ankommt. Sie haben das Gefühl, dass er die Welt so widerspiegelt, wie sie sie sehen. Aber er spricht auch ältere Menschen an, auch schwule Männer  Leute mit einem Gespür für Cruising, was etwas sehr spezifisch Schwules ist und sich ein wenig von Queerness unterscheidet. Ich glaube, ich bin beides: Ich bin ein schwuler Mann und zugleich eine queere Person. Für mich sind das unterschiedliche Dinge. Queerness hat mit einer gewissen Distanz zu dem zu tun, was die Welt für einen vorgesehen hat, es geht darum, das binäre Geschlechtersystem oder moralische und politische Systeme infrage zu stellen. Schwuler Sex dagegen hat oft mit Cruising, Saunas, Party und Drogen zu tun. Ich glaube, der Film besinnt sich wieder auf dieses Verständnis von Schwulsein, ist aber dennoch ein queerer Film, weil er im Kern Strukturen und unsere Vorstellungen von Sex hinterfragt. Er ist also beides.



Was war dir bei den Sexszenen wichtig?



Bei der Sexszene mit seinem Freund war es mir wichtig, dass sie sich absolut echt anfühlt. Es geht um ein Paar, das nach langer Zeit keinen Sex mehr miteinander hat. Sie lieben sich zwar noch, aber um wieder zueinander zu finden, schlüpfen sie in andere Rollen. In Paris hat jemand gefragt, ob sie wirklich Sex hatten. Hatten sie aber nicht. (lacht) Es gibt nirgendwo im Film echten Sex. Dann gibt es noch die Szene, in der der Künstler Sal Adnan einen bläst. Das fand ich sehr provokant, besonders wegen des Altersunterschieds.



Bei der ursprünglichen Idee für die Tableaus und die Orgie lag die Provokation eher darin, Klassengrenzen zu überschreiten. In New York gibt es eine riesige Kluft zwischen Lieferfahrer*innen und den Leuten, die das Essen bestellen. Wir kennen uns nicht, die einzige Interaktion besteht darin, eine Tüte mit Essen zu überreichen. Wir gehen davon aus, dass sie eingewandert sind, dass sie Geld in ihre Heimat schicken, dass sie heterosexuell sind  aber warum eigentlich? Warum kann nicht einer von ihnen Künstler sein oder offen für eine Orgie mit jemand anderem? Ich fand es spannender, das Ganze künstlerisch zu gestalten, anstatt etwa die Szene mit der Orgie als reine Orgie zu zeigen, bei der die Leute einfach nur wild übereinander herfallen. So wirkt es poetischer, was eine Verbindung zu Sals Gemälden herstellt.



"Drunken Noodles" ist keine Coming-out-Story und keine traurige Liebesgeschichte. Warum war es dir wichtig, einen queeren Film zu machen, ohne auf diese vertrauten Erzählmuster zurückzugreifen?



Ich glaube, für ein heterosexuelles Publikum ist es angenehm, wenn eine schwule Figur leidet. Eine traurige Liebesgeschichte, jemand stirbt, eine Opferrolle  das vermittelt ihnen ein Gefühl von Sicherheit. Wenn aber alle eine super Zeit haben, ohne dass der ganze Sex Konsequenzen hat, dann wirkt das auf viele eher provokant. Und genau darin liegt für mich die Provokation: eine Welt zu zeigen, in der Menschen viel Sex haben  und zwar großartigen, schamlosen und positiven Sex, der nah an der Kunst, am Leben und an echter Verbundenheit ist. Ich finde das interessanter und provokanter, als eine traurige Geschichte über Schwule zu erzählen. Wir alle wissen, dass die Rechte von queeren Menschen weltweit immer mehr infrage gestellt werden und die Lage in vielen Ländern bereits sehr angespannt ist. Mir ist das bewusst, ich bediene dieses Bild aber nicht. Ich entwerfe lieber ein anderes Szenario  das, was passieren sollte.

Infos zum Film



Drunken Noodles. Drama. USA, Argentinien 2025. Regie: Lucio Castro. Cast: Laith Khalifeh, Ezriel Kornel, Matthew Risch, Joél Isaac. Laufzeit: 82 Minuten. Sprache: englisch-spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Im Juli 2026 in der Drunken Noodles. Drama. USA, Argentinien 2025. Regie: Lucio Castro. Cast: Laith Khalifeh, Ezriel Kornel, Matthew Risch, Joél Isaac. Laufzeit: 82 Minuten. Sprache: englisch-spanische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Im Juli 2026 in der Queerfilmnacht