Weltpremiere: Königin eröffnet den World Pride

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Königin Máxima der Niederlande wird am 25. Juli die diesjährige World Pride im Amsterdamer Vondelpark offiziell eröffnen. Dies teilte der Regierungsinformationsdienst der Niederlande (RVD) mit. Es ist das erste Mal, dass eine amtierende Königin eine derartige internationale queere Veranstaltung formal eröffnet.



Die Zeremonie findet im Anschluss an den traditionellen Pride Walk statt. Das ist die traditionelle CSD-Auftaktdemonstration in der niederländischen Hauptstadt. Sie startet am Dam-Platz und endet im Vondelpark. Im Rahmen ihres Besuchs im größten Park Amsterdams wird sich Máxima zudem über spezifische Initiativen wie den "Sport Pride" und den "Youth Pride" informieren und Gespräche mit Vertreter*innen der Community führen.



Die Ausrichtung des World Pride in Amsterdam fällt in diesem Jahr mit einem historischen Jubiläum zusammen: Vor 25 Jahren öffneten die Niederlande als weltweit erstes Land die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare (queer.de berichtete). Deutschland hat 16½ Jahre länger am Ehe-Verbot für Schwule und Lesben festgehalten.

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Niederländisches Königshaus gilt als queerfreundlich

Das Königshaus der Niederlande zeigt seit Längerem eine offene Haltung gegenüber queeren Themen. Königin Máxima engagiert sich bereits seit vielen Jahren für die Sichtbarkeit und Gleichstellung der Community.



So hatte Máxima 2008, damals noch als Prinzessin, als weltweit erstes Mitglied einer königlichen Familie an einem Treffen für queere Rechte teilgenommen und eine Erklärung unterschrieben, in der sie die vollständige Gleichbehandlung von Homosexuellen fordert. Nachdem sie 2013 zur Königin ernannt wurde, war eine ihrer ersten Amtshandlungen der Besuch einer Konferenz gegen Homosexuellenfeindlichkeit (queer.de berichtete).



Der World Pride findet seit 2000 statt  die internationalen CSD-Ausrichter einigen sich dabei auf eine Stadt, die das Event austrägt. Der CSD wird dadurch internationaler und größer ausgerichtet. In diesem Jahr findet der World Pride in Amsterdam seinen Höhepunkt am 1. August mit der traditionellen Canal-Parade auf den Grachten und am 8. August mit der World-Pride-Parade, einer Demo auf festem Untergrund, die vom Martin-Luther-Kingpark zum Museumplein führt. Insgesamt gibt es in den zwei Welt-CSD-Wochen mehr als 300 Pride-Veranstaltungen, darunter auch Konzerte, eine XXL-Hochzeitsparty und eine Menschenrechtskonferenz. (dk)

