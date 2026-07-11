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Homophober Angriff

Schwuler Cruiser am Bugasee bewusstlos getreten

Ein 51-Jähriger wird nachts auf einem Parkplatz am Bugasee von drei Unbekannten attackiert und bewusstlos getreten. Die Polizei geht von einem homophoben Motiv aus und bittet um Hinweise. Bereits 2025 gab es einen ähnlichen Fall in der Nähe.


Beliebter Cruisingtreff für schwule und bisexuelle Männer: Sonnenuntergang am Bugasee in Kassel (Bild: Rafko Fotographie / wikipedia)


Bugasee

Drei bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum 20. Juni auf einem Parkplatz nahe des Bugasees in Kassel einen 51 Jahre alten Mann angegriffen und verletzt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen am Freitag mit. Die Ermittler*­innen gehen von einem homophoben Motiv aus.

Nach Angaben der Behörden hatte sich die Tat gegen ein Uhr auf dem Parkplatz P 3 ereignet. Das Opfer war demnach mit dem Fahrrad dorthin gefahren, um Kontakt zu anderen Männern zu suchen. Nach einem Gespräch mit den drei späteren Tätern sei er unvermittelt angegriffen worden. Die Männer hätten ihm mehrfach gegen den Kopf getreten, bis er das Bewusstsein verlor. Der 51-Jährige sei später am Uferbereich des Sees wieder zu sich gekommen, von den Angreifern habe zu diesem Zeitpunkt jede Spur gefehlt.

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Polizei sucht Zeug*innen

Erst einige Tage nach dem Vorfall habe der Mann wegen seiner Verletzungen einen Arzt aufgesucht und am vergangenen Dienstag Anzeige bei der Polizei erstattet, hieß es weiter. Da er unter dem Eindruck der Geschehnisse gestanden habe, könne er die Täter nur eingeschränkt beschreiben. Einer der drei Männer sei rund 1,80 Meter groß, habe helle Haare und spreche akzentfreies Deutsch.

Die Polizei bittet nun Zeug*innen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer (0561) 9100 oder per E-Mail an Cruising.ppnh@polizei.hessen.de beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Brutale Attacke auf schwulen Cruiser bereits im Mai 2025

Es ist nicht der erste Angriff dieser Art in dem Bereich: Bereits im Mai vergangenen Jahres war ein 41 Jahre alter schwuler Mann am Bugasee von drei jungen Männern attackiert worden, als er dort nach Sexualpartnern gesucht hatte (queer.de berichtete). Er erlitt damals einen Kieferbruch und ein Schädel-Hirn-Trauma. (cw)

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Bugasee
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