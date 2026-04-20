Neuer queerer Landesverband für Mecklenburg-Vorpommern gegründet

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Logo des neuen Verbands

Mecklenburg-Vorpommern hat einen neuen landesweiten Verband für queere Menschen. Der Verein MeerVielfalt e.V. wurde bereits am 29. Mai im Möckelsaal des Peter-Weiss-Hauses in Rostock gegründet, wie der Vorstand mitteilte. Zum offiziellen Start seiner Öffentlichkeitsarbeit ist der Verband seit Freitag mit einer eigenen Website sowie einem Instagram-Kanal online.



Nach eigenen Angaben will MeerVielfalt e.V. landesweite Strukturen für Beratung, Begegnung und Vernetzung queerer Menschen aufbauen und bestehende Angebote miteinander verbinden. Mecklenburg-Vorpommern verfüge im Vergleich zu anderen Bundesländern bislang nur über wenige entsprechende Beratungs- und Unterstützungsangebote. Der Verein versteht sich zugleich als politische Interessenvertretung gegenüber Politik, Verwaltung und Öffentlichkeit im Land. Zu den Zielgruppen zählen unter anderem junge und ältere LGBTI-Personen, Regenbogen­familien sowie Menschen mit HIV.



An der Spitze des ehrenamtlich geführten Landesvorstands stehen Tom Lüth als Vorsitzender, Mardina Bayjan als stellvertretende Vorsitzende, Lucas Konnigk-Hoch als Schatzmeister sowie Vorstandsmitglied Anja Kietzmann. Der Verein mit Sitz in Rostock kündigte an, künftig mit anderen Vereinen und Verbänden auf Landes-, Bundes- und internationaler Ebene zusammenzuarbeiten. (cw)