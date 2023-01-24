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Kommentar

Nicht anlegen zu können, ist ein Luxusproblem

Die Türkei und Ägypten haben einem queeren Kreuzfahrtschiff das Anlegen verweigert. Während die Passagiere auf Kreta weitertanzen können, haben LGBTI-Menschen, die in den beiden Ländern leben, keine Ausweichroute.


Symbolbild: Szene aus dem Dokumentarfilm "Dream Boat" über eine Kreuzfahrt mit rund 3.000 schwulen Männern (Bild: Gebrüder Beetz Filmproduktion)

Erst die Türkei, jetzt Ägypten: Binnen einer Woche haben zwei Länder einem queeren Kreuzfahrtschiff das Anlegen verweigert (queer.de berichtete). Und prompt: große Empörung.

Liebe queere Community, wacht endlich auf! Was für uns in Berlin, Köln oder Hamburg normal ist, ist weltweit die Ausnahme. In den meisten Ländern werden Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transmenschen ausgegrenzt, verfolgt, bestraft, mancherorts sogar mit dem Tod bedroht. Auch der Rollback bei uns gehört zu einer globalen Welle: mehr Autoritarismus, weniger Freiheit, mehr religiöser Fundamentalismus.


Michael Roth fordert statt bloßer Empörung mehr Solidarität mit LGBTI in queerfeindlichen Ländern. Der SPD-Politiker war von 1998 bis 2025 Mitglied des Deutschen Bundestages und von 2013 bis 2021 Staatsminister für Europa (Bild: Michael Farkas)

Nicht anlegen zu können, ist am Ende ein Luxusproblem: Man bucht um, nimmt Kreta, tanzt weiter. Aber LGBTI-Menschen, die dort leben, haben keine Ausweichroute. Sie brauchen unsere Solidarität. Also engagiert euch und geht mit wachen Augen durch die Welt.

Eine unbequeme Frage: Achtest du darauf, wie ein Land mit unseresgleichen umgeht, wenn du dein Reiseziel wählst? Oder ist dir das egal, solange du selbst ungezwungen Urlaub machen kannst?

Seinen Kommentar hat Michael Roth zuerst auf Instagram veröffentlicht.

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