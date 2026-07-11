Neue Erkenntnisse zum queeren Leben im geteilten Berlin

Von Lena Heckel

Heute, 11:50h 4 Min.

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Berlin wird häufig als Hotspot der queeren Bewegung in Deutschland betrachtet  sowohl aktuell als auch in den 1920er Jahren. Doch wie es sah es in der Nachkriegszeit aus? Aus Geschichtsbüchern ist die Kriminalisierung insbesondere schwuler Männer durch den Paragraf 175 bis 1969 in Westdeutschland bekannt sowie die spätere "sexuelle Revolution" in den 1970er bis 1980er Jahren in beiden deutschen Staaten. Abseits dieser Erzählungen existieren auch viele Geschichten über das queere Nachtleben im geteilten Berlin. Doch wie viele der Mythen über Berlin als "queeres Eldorado" entsprechen tatsächlich der gelebten Erfahrung von queeren Menschen in der einstigen Mauerstadt? Und wie organisierte sich queeres Leben abseits von Bars und Diskotheken in anderen Räumen?



Dieser Frage ist die Historikerin Andrea Rottmann mit ihrer Dissertation "Queer Home Berlin? Making Queer Selves and Spaces in the Divided City, 1945-1970" nachgegangen, die nun ins Deutsche übersetzt und unter dem Titel "Bedrohtes Begehren" (Amazon-Affiliate-Link ) als Buch veröffentlicht wurde. Das E-Book gibt es sogar kostenlos zum Download.

Ein Fokus auf lesbisches Leben



Der BeBra Wissenschaft Verlag hat "Bedrohtes Begehren" im April 2026 als gebundenes Buch veröffentlicht

Mittels einer aufwändigen Archivarbeit untersucht Rottmann die Subjektivitäten sowie Räume des queeren Berlins vom Ende des Nationalsozialismus bis zu den Anfängen der Schwulen- und Lesbenbewegungen in den frühen 1970er Jahren. Dabei betont Rottmann die vielen Lücken und Unklarheiten, die aus den Überlieferungen queeren Lebens derzeit noch existieren und versucht, mit ihrer Forschung einen Beitrag zu dessen Erschließung zu leisten.



Schon beim Lesen der Einleitung des Buches wird deutlich, dass sich die Autorin mit einem breiten Feld auseinandergesetzt und versucht hat, sehr viele verschiedene Quellen in die Recherche miteinzubeziehen. Da in der historischen Forschung zu queerem Leben bisher insbesondere die Lebensrealitäten von lesbischen und trans Personen ignoriert und unterbelichtet bleiben, priorisiert Rottmann diese, um das Ungleichgewicht etwas auszugleichen.



Dabei nimmt sie insbesondere die Verflechtungen der Identitätsmarker Geschlecht, Sexualität und Klasse in den Blick, um genauer zu verstehen, "wie die beiden deutschen Nachkriegsstaaten und Gesellschaften mit nicht-normativen Verkörperungen von Geschlecht und Sexualität umgegangen sind und welche Ausschlussprozesse bei der Konstruktion der ost- und westdeutschen Geschlechter- und Sexualnormen am Werk waren". Mit der Betrachtung queerer Alltagsgeschichte, die sowohl die Freuden als auch die Gefahren queeren Lebens im geteilten Berlin untersucht, wird eine politische Geschichte von Zugehörigkeiten und Ausschlüssen nachgezeichnet.

Ein wichtiger Blick zurück

Dabei ist die Fülle der Realitäten und Räumlichkeiten, welche Rottmann in den Blick nimmt, beachtlich: von der Wohnsituation queerer Personen (1. Kapitel: "Zuhause") über queere Bars und Nachtclubs (2. Kapitel: "Gefährdete Geselligkeit: Queere Bars"), hin zu öffentlichen Straßen und Parkanlagen der Stadt (3. Kapitel: Öffentliche Räume: Durchgänge, Übergänge, (Grenz-) Überschreitungen), und schließlich zum spezifischen Raum des Gefängnisses (4. Kapitel: "Hinter Gittern: Gefängnisse als queere Räume"). Dabei werden sowohl die queeren Möglichkeiten als auch potenziellen Gefahren, Schikanen und Kriminalisierungen in den jeweiligen Räumen beleuchtet.



Rottmann sucht für ihre Arbeit sowohl feministische und queere Archive auf, zieht allerdings auch viele staatliche Quellen heran. Das bisherige historiografische Ungleichgewicht zwischen lesbischem und schwulem Leben in Berlin als auch zwischen West- und Ostdeutschland wird in ihrer eigenen Arbeit weiter bestätigt, auch wenn sie versucht, weibliche und ostdeutsche Stimmen zu priorisieren. Das ist nicht zuletzt auch der Tatsache geschuldet, dass einige Quellen aus Ostdeutschland selbst über 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nicht zugänglich sind.



Ein kleiner, aber wichtiger Beitrag zu queeren Geschichte



So kann das Buch von Rottmann nur als kleiner Beitrag zur Black Box "Queerem Leben in Berlin" betrachtet werden, wenn auch als besonders wichtiger. Rottmann ist sich der unterschiedlichen politischen Einflüsse bewusst, welche sich auf das queere Leben im letzten Jahrhundert auswirkten, und zeigt mit ihrer differenzierten Arbeit sowohl die Gemeinsamkeiten als auch die Unterschiede queeren Lebens in Ost- und West-Berlin auf.



Auch wenn sich einer geschlechtergerechten und inklusiven Sprache im Buch bemüht wurde, kann der Ursprung des Buches aus der Dissertation Rottmanns die zuweilen akademische Sprache erklären, die den Lesefluss etwas beeinträchtigt. Alles in allem kann das Buch eine Brücke zwischen historischer Forschung und einem gesellschaftlichen Interesse zu queerem Leben in Berlin schlagen.



Rottmann schließt ihre Arbeit mit einem Blick in die Gegenwart, in der sie zunehmende Anfeindungen gegenüber nicht-konformen Lebensrealitäten erkennt. Mit dem Wissen über Kriminalisierungen und Anfeindungen queeren Lebens in der Vergangenheit schließt sie mit der Aufforderung, auch heute entschlossen für eine vielfältige und offene Gesellschaft zu kämpfen.

Infos zum Buch



Andrea Rottmann: Bedrohtes Begehren. Queeres Leben im geteilten Berlin, 1945-1970. Übersetzt von Josefine Haubold. 240 Seiten, BeBra Wissenschaft Verlag. Berlin 2026. Gebundene Ausgabe: 40  (ISBN 978-3-95410-358-4). Das E-Book ist kostenlos erhältlich