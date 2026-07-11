Ariana Grande ist raus bei "American Horror Story" 13



Ariana Grande in der kommenden Komödie "Focker-In-Law" (Bild: Universal Pictures)

Heute, 12:20h 3 Min.

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Der Serienstart steht, doch einen prominenten Namen wird das Publikum vergeblich suchen: Ariana Grande (33) gehört nicht zum Aufgebot der 13. Staffel von "American Horror Story". Wie "Deadline" exklusiv meldet, ist die Sängerin ausgestiegen, noch bevor sie eine einzige Szene abgedreht hatte. Am 24. September startet die neue Staffel in den USA.



Ausschlaggebend für die Absage sind wohl Terminkollisionen. Die Drehpläne der Horrorserie verschoben sich, und diese neuen Termine ließen sich nicht mit Grandes "Eternal Sunshine"-Tournee vereinbaren, die parallel läuft. Ende Juni hatte die Musikerin bereits mehrere Juli-Konzerte umgelegt: Ihr Auftritt am 12. Juli im Barclays Center in Brooklyn wanderte auf den 14. Juli, die Boston-Shows vom 22. und 24. Juli verschoben sich auf den 23. und 26. Juli. Weitere Stationen führen sie nach New York, Kanada, Chicago und London.

Beim Dreh fiel die Lücke auf

Aufmerksame Fans hatten den Ausstieg schon geahnt. Als das Ensemble kürzlich für Außenaufnahmen gesichtet wurde, fehlte Grande auffällig, auch in einem frisch veröffentlichten Teaser tauchte sie nicht auf. Dafür wurden am Set zwei bislang unbestätigte Namen entdeckt: Frances Conroy und Alex Consani. FX und die Produktionsfirma 20th Television wollten sich gegenüber "Deadline" nicht äußern.



Für Grande wäre es ein besonderer Einstand gewesen. Vergangenes Jahr an Halloween war ihr Engagement für Staffel 13 verkündet worden, es wäre ihr erster Auftritt in einer Serie des queeren Machers Ryan Murphy gewesen. Zugleich hätte es ein Wiedersehen bedeutet: 2015 stand sie für Murphys "Scream Queens" vor der Kamera, dort spielte sie unter anderem an der Seite von Billie Lourd und Evan Peters.

Fans drohen mit Boykott

Bei den Anhänger*innen der Serie sorgt die Absage für Frust. Einige kündigten an, die Staffel ohne Grande gar nicht erst einzuschalten. "Oh mein Gott, das wäre das erste Mal gewesen, dass ich einschalte", schrieb eine Nutzerin auf der Plattform X, wie "Metro" berichtet. "Dann guckt das keiner mehr", legte ein weiterer Fan nach.



Andere rätselten über die Größe ihrer Rolle. Wer mitten im Dreh so kurzfristig aussteigen könne, so die Vermutung, habe womöglich ohnehin keinen tragenden Part gehabt. "Als sie angekündigt wurde, bin ich von einer ziemlich wichtigen Rolle ausgegangen. Dass sie mitten im Dreh aussteigt, deutet aber eher auf das Gegenteil hin", schrieb ein Nutzer auf Reddit.



Diese Stars bleiben an Bord



Auf ein prominentes Aufgebot muss das Publikum trotzdem nicht verzichten. Mit dabei sind die vertrauten Murphy-Gesichter Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates und Jessica Lange, dazu Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman und Regisseur John Waters. John Carroll Lynch, Mena Suvari und Matt Fraser kehren als Figuren zurück, die sie in früheren Staffeln verkörpert haben. Ihr Franchise-Debüt geben Paul Anthony Kelly, Berto Colón und Joey Pollari. (cw/spot)