Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58734

Fans wollen Serie boykottieren

Ariana Grande ist raus bei "American Horror Story" 13

Ariana Grande wird in der 13. Staffel von "American Horror Story" nicht zu sehen sein. Offenbar kollidierten verschobene Drehtermine mit ihrer laufenden Tournee. Fans reagieren fassungslos.


Ariana Grande in der kommenden Komödie "Focker-In-Law" (Bild: Universal Pictures)

Der Serienstart steht, doch einen prominenten Namen wird das Publikum vergeblich suchen: Ariana Grande (33) gehört nicht zum Aufgebot der 13. Staffel von "American Horror Story". Wie "Deadline" exklusiv meldet, ist die Sängerin ausgestiegen, noch bevor sie eine einzige Szene abgedreht hatte. Am 24. September startet die neue Staffel in den USA.

Ausschlaggebend für die Absage sind wohl Terminkollisionen. Die Drehpläne der Horrorserie verschoben sich, und diese neuen Termine ließen sich nicht mit Grandes "Eternal Sunshine"-Tournee vereinbaren, die parallel läuft. Ende Juni hatte die Musikerin bereits mehrere Juli-Konzerte umgelegt: Ihr Auftritt am 12. Juli im Barclays Center in Brooklyn wanderte auf den 14. Juli, die Boston-Shows vom 22. und 24. Juli verschoben sich auf den 23. und 26. Juli. Weitere Stationen führen sie nach New York, Kanada, Chicago und London.

- Werbung -
Video - KLM ist offizieller Airline-Partner von WorldPride Amsterdam 2026

Beim Dreh fiel die Lücke auf

Aufmerksame Fans hatten den Ausstieg schon geahnt. Als das Ensemble kürzlich für Außenaufnahmen gesichtet wurde, fehlte Grande auffällig, auch in einem frisch veröffentlichten Teaser tauchte sie nicht auf. Dafür wurden am Set zwei bislang unbestätigte Namen entdeckt: Frances Conroy und Alex Consani. FX und die Produktionsfirma 20th Television wollten sich gegenüber "Deadline" nicht äußern.

Für Grande wäre es ein besonderer Einstand gewesen. Vergangenes Jahr an Halloween war ihr Engagement für Staffel 13 verkündet worden, es wäre ihr erster Auftritt in einer Serie des queeren Machers Ryan Murphy gewesen. Zugleich hätte es ein Wiedersehen bedeutet: 2015 stand sie für Murphys "Scream Queens" vor der Kamera, dort spielte sie unter anderem an der Seite von Billie Lourd und Evan Peters.

Fans drohen mit Boykott

Bei den Anhänger*innen der Serie sorgt die Absage für Frust. Einige kündigten an, die Staffel ohne Grande gar nicht erst einzuschalten. "Oh mein Gott, das wäre das erste Mal gewesen, dass ich einschalte", schrieb eine Nutzerin auf der Plattform X, wie "Metro" berichtet. "Dann guckt das keiner mehr", legte ein weiterer Fan nach.

Andere rätselten über die Größe ihrer Rolle. Wer mitten im Dreh so kurzfristig aussteigen könne, so die Vermutung, habe womöglich ohnehin keinen tragenden Part gehabt. "Als sie angekündigt wurde, bin ich von einer ziemlich wichtigen Rolle ausgegangen. Dass sie mitten im Dreh aussteigt, deutet aber eher auf das Gegenteil hin", schrieb ein Nutzer auf Reddit.

Diese Stars bleiben an Bord

Auf ein prominentes Aufgebot muss das Publikum trotzdem nicht verzichten. Mit dabei sind die vertrauten Murphy-Gesichter Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates und Jessica Lange, dazu Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman und Regisseur John Waters. John Carroll Lynch, Mena Suvari und Matt Fraser kehren als Figuren zurück, die sie in früheren Staffeln verkörpert haben. Ihr Franchise-Debüt geben Paul Anthony Kelly, Berto Colón und Joey Pollari. (cw/spot)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Queere TV-Tipps
Top-Links (Anzeige)
Queer-Kollekte
  • Bis 31. Juli braucht queer.de 200 neue regelmäßige Unterstützer*innen. Bislang haben wir 150 gewonnen - inklusive 18 Aufstockungen. Außerdem bedanken wir uns für 121 einmalige Spenden.

    Neue Abos: 150/200
    75%
    Stand 11.07.26, 12:25h
  • Unterstütze queer.de »
-w-

Schwerpunkt Ariana Grande
01.07.26 | Produktionsprobleme bei der Tour
Sicherheit geht vor: Ariana Grande verschiebt Konzerte
12.06.26 | Es geht um "Bye"
Streit um Song-Nutzung: Ariana Grande legt sich mit Trump-Team an
09.06.26 | US-Medien berichten
Ariana Grande und Ethan Slater: Trennung nach drei Jahren?
29.04.26 | Eine Platte "voller Leben"
Ariana Grande kündigt neues Album "Petal" für Ende Juli an
15.01.26 | London
Jonathan Bailey und Ariana Grande übernehmen Hauptrollen in Musical
12.12.25 | "Wir machen den Großteil der Arbeit, Bitch"
Frankie Grande fordert mehr Respekt für Power Bottoms in der schwulen Community
-w-
Neu auf queer.de
Brandenburg
Vor CSD in Cottbus: Woidke zollt Teilnehmer*­innen Respekt
Fans wollen Serie boykottieren
Ariana Grande ist raus bei "American Horror Story" 13
Buchtipp
Neue Erkenntnisse zum queeren Leben im geteilten Berlin
Kommentar
Nicht anlegen zu können, ist ein Luxusproblem
MeerVielfalt e.V.
Neuer queerer Landesverband für Mecklenburg-Vorpommern gegründet
Bild des Tages
Erfolgreiche Pfand-Aktion: 14.000 Flaschen beim CSD Köln gesammelt
Video des Tages
Ebow feiert Butch-Pride
Homophober Angriff
Schwuler Cruiser am Bugasee bewusstlos getreten