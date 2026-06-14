Vor CSD in Cottbus: Woidke zollt Teilnehmer*­innen Respekt

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Ministerpräsident Dietmar Woidke (Bild: Uwe Kloessing)

Vor der bevorstehenden Demonstration zum Christopher Street Day hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Teilnehmer*­innen seinen Respekt ausgesprochen. "Allen, die heute beim CSD in Cottbus für Vielfalt, Toleranz und eine offene Gesellschaft auf die Straße gehen, gilt mein aufrichtiger Dank und mein großer Respekt", sagte Woidke laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Gerade nach den jüngsten Angriffen sei es "wichtiger denn je, Haltung zu zeigen und Rechtsextremismus, Hass sowie Menschenfeindlichkeit entschlossen entgegenzutreten".



Zwei unbekannte Männer hatten vergangene Woche Molotow-Cocktails auf ein alternatives Wohnprojekt geworfen, das eine Regenbogen­fahne zeigt (queer.de berichtete). Zudem wurde eine Scheibe der Grünen-Geschäftsstelle zerstört und dort eine Prideflagge gestohlen (queer.de berichtete). Die Attacken lösten auch in der Wirtschaft und bei der Universität in Cottbus viel Solidarität mit den Betroffenen aus (queer.de berichtete).



Die Polizei erhöhte ihre Sicherheitsvorkehrungen für die CSD-Demonstration am Samstag. Start ist um 16 Uhr vor der Stadthalle. Die Veranstalter*­innen rechnen mit rund 500 Teilnehmenden. Eine Gegenversammlung aus der rechten Szene war bei der Polizei bislang nicht angemeldet. (cw/dpa)