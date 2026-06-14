Vor CSD in Cottbus: Woidke zollt Teilnehmer*­innen Respekt

Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?58736

Ministerpräsident Dietmar Woidke (Bild: Uwe Kloessing)

Vor der bevorstehenden Demonstration zum Christopher Street Day hat Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) den Teilnehmer*­innen seinen Respekt ausgesprochen. "Allen, die heute beim CSD in Cottbus für Vielfalt, Toleranz und eine offene Gesellschaft auf die Straße gehen, gilt mein aufrichtiger Dank und mein großer Respekt", sagte Woidke laut einer Mitteilung der Staatskanzlei. Gerade nach den jüngsten Angriffen sei es "wichtiger denn je, Haltung zu zeigen und Rechtsextremismus, Hass sowie Menschenfeindlichkeit entschlossen entgegenzutreten".

Zwei unbekannte Männer hatten vergangene Woche Molotow-Cocktails auf ein alternatives Wohnprojekt geworfen, das eine Regenbogen­fahne zeigt (queer.de berichtete). Zudem wurde eine Scheibe der Grünen-Geschäftsstelle zerstört und dort eine Prideflagge gestohlen (queer.de berichtete). Die Attacken lösten auch in der Wirtschaft und bei der Universität in Cottbus viel Solidarität mit den Betroffenen aus (queer.de berichtete).

Die Polizei erhöhte ihre Sicherheitsvorkehrungen für die CSD-Demonstration am Samstag. Start ist um 16 Uhr vor der Stadthalle. Die Veranstalter*­innen rechnen mit rund 500 Teilnehmenden. Eine Gegenversammlung aus der rechten Szene war bei der Polizei bislang nicht angemeldet. (cw/dpa)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
Schwerpunkt Brandenburg
06.07.26 | Müncheberg (Brandenburg)
"Ohne Polizeischutz wärt ihr nicht hier": Rechtsextreme bedrohen Kleinstadt-CSD
06.07.26 | Brandenburg
Uni-Präsidentin zu Cottbuser Angriffen: "Macht mich wütend"
04.07.26 | Brandenburg
Cottbus vor dem CSD: Nach Angriffen wächst Verunsicherung
03.07.26 | Niederlausitz
Rechte Attacken in Cottbus: Unbekannte klauen Regenbogen­fahne aus Grünen-Büro
02.07.26 | Verdacht auf versuchten Mord
"Angriff auf queeres Leben in Cottbus": Polizei ermittelt nach Brandanschlag
14.06.26 | Brandenburg
CSD Eberswalde trotzt den Nazis und feiert das "Wir"
-w-
Neu auf queer.de
Brandenburg
Vor CSD in Cottbus: Woidke zollt Teilnehmer*­innen Respekt
Fans wollen Serie boykottieren
Ariana Grande ist raus bei "American Horror Story" 13
Buchtipp
Neue Erkenntnisse zum queeren Leben im geteilten Berlin
Kommentar
Nicht anlegen zu können, ist ein Luxusproblem
MeerVielfalt e.V.
Neuer queerer Landesverband für Mecklenburg-Vorpommern gegründet
Bild des Tages
Erfolgreiche Pfand-Aktion: 14.000 Flaschen beim CSD Köln gesammelt
Video des Tages
Ebow feiert Butch-Pride
Homophober Angriff
Schwuler Cruiser am Bugasee bewusstlos getreten