Eierattacke auf CSD-Teilnehmer*­innen in Freiberg

Heute, 08:18h 3 Min.

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Beim dritten Christopher Street Day (CSD) am Samstag im sächsischen Freiberg wurden Teilnehmer*­innen der Demonstration mit Eiern beworfen. Wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, wurde ein 25-Jähriger auf der Petersstraße von einem Ei getroffen, das aus einer Wohnung geworfen worden war. Er erlitt eine leichte Verletzung am Ohr.



Der mutmaßliche Täter, ein 18-jähriger Syrer, tauchte den Angaben zufolge kurz darauf am Rand der CSD-Demo auf. Nach einem Bericht der "Freien Presse" (Bezahlartikel) war er nur mit einer Unterhose bekleidet. Polizist*­innen griffen schnell ein. Als sich der Tatverdächtige gegen eine Identitätsfeststellung wehrte, wurde er vor den Augen der CSD-Teilnehmer*­innen abgeführt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körper­ver­letzung sowie Widerstands.



Bereits am vergangenen Wochenende war es beim CSD in Chemnitz zu einem ähnlichen Vorfall gekommen: Dort war ein Demoteilnehmer im Rollstuhl von einem Ei getroffen und verletzt worden (queer.de berichtete).

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Queerfeindliche Pöbeleien am Straßenrand

Im Zusammenhang mit dem CSD in Freiberg nahm die Polizei insgesamt fünf Straftaten auf. Bereits zu Beginn der queeren Demo war es am Bahnhofsvorplatz zu einem Zwischenfall gekommen: Ein 39-jähriger Deutscher pöbelte laut Polizeibericht mehrere CSD-Teilnehmer*innen an. Als Einsatzkräfte eingriffen, reagierte er aggressiv, beleidigte die Beamt*innen und leistete Widerstand. Auch im weiteren Verlauf der Demonstration kam es mehrfach zu queerfeindlichen Äußerungen und Provokationen am Straßenrand.



Die Demonstration mit rund 500 Teilnehmer*innen wurde von einem großen Polizeiaufgebot begleitet. Wegen möglicher rechter Gegenproteste blieb die Route im Vorfeld geheim. Gegenkundgebungen wurden jedoch nicht angemeldet. Insgesamt waren rund 180 Einsatzkräfte vor Ort, unterstützt von der sächsischen Bereitschaftspolizei.



Der CSD Freiberg stand in diesem Jahr unter dem Motto "Farbe bekennen  das Patriarchat muss brennen!". Das Motto hatte im Vorfeld für Kritik auch aus der queeren Community gesorgt: Es sei zu martialisch und zu theoretisch für einen CSD in einer kleinen Stadt, hieß es in Reaktionen. Die Organisator*innen lehnten eine Änderung jedoch ab (queer.de berichtete).



| Direktlink | Videobericht der "Freien Presse"

Keine Regenbogenfahne am Rathaus



Der queeren Demonstration war eine Debatte im Freiberger Stadtrat vorausgegangen: Ein Antrag von Grünen und Linken, zum CSD die Regenbogenflagge am Rathaus zu hissen, war zuvor mit 18 gegen sechs Stimmen bei vier Enthaltungen abgelehnt worden. Mehrere Stadträt*innen nahmen laut "Freier Presse" dennoch persönlich an der Demonstration teil, darunter Silke Ssuschke (Freiberg für alle) sowie Claudia Kallmeier und Johannes Brink (beide Grüne). "Wir wollen uns solidarisch zeigen und für die Rechte queerer Menschen einstehen", sagte Kallmeier.



Freiberg liegt in der Mitte von Sachsen zwischen Dresden und Chemnitz. In der Großen Kreisstadt leben rund 41.000 Menschen. (mize)