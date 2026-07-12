Britney Spears: Emotionale Erklärung für ihren Auftritt im Stau

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Britney Spears (44) hat auf einem der belebtesten Freeways von Los Angeles für einen Auftritt gesorgt, der kaum jemandem entging. So stand die Sängerin am Donnerstag aufrecht durch das Schiebedach eines schwarzen Mercedes-SUV, während der Wagen auf der Autobahn im zähen Verkehr unterwegs war.



Andere Autofahrer*innen zückten ihre Handys: Fotos zeigen, wie sie den Kopf in den Fahrtwind zurückwarf und die Arme über das Dach ausbreitete.

Erklärung über Instagram

Nachdem die Bilder im Netz für Diskussionen gesorgt hatten, meldete sich Spears selbst zu Wort. Auf Instagram teilte sie eine der Aufnahmen. "Was die Leute sehen, sind zwei Sekunden Wahnsinn, in denen ich mich vor den Herren verneige!!!!!", schrieb sie dazu. "Aber die Tage und Stunden meiner Realität!!!!!! Nichts ist so, wie es scheint." Den Post schloss sie mit den Worten: "Psss, ich glaube, ich muss noch ein gutes Stück öfter aus dem Dach kommen." Danach folgt ein zweites Bild, das ein zusammengerolltes Kind auf einem Bett zeigt.



Ganz so spektakulär, wie es aussah, sei der Moment gar nicht gewesen, sagte eine Quelle der "Daily Mail". "Britney hat nur kurz durch das Schiebedach geschaut", erklärte ein Insider demnach. Sie habe sehen wollen, was den Stau verursacht und wie lange sich die Fahrt noch ziehen würde. "Das hat sie als Kind im Süden ständig gemacht. Sie liebt es, wenn ihr im Sommer der warme Wind durch die Haare weht." Spears habe einen schönen Sommer und sei an einem guten Punkt.

Ärger hinter dem Steuer

Der Freeway-Auftritt fällt in eine Phase, in der Spears ohnehin unter genauer Beobachtung steht. Im März wurde die Sängerin in Kalifornien wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen (queer.de berichtete). Der Festnahme war wenige Monate zuvor eine Fahrt vorausgegangen, bei der sie nach einer durchfeierten Nacht auffällig unsicher unterwegs gewesen sein soll.



Anfang des Jahres brachte sie den Fall zu einem Abschluss. Sie verzichtete auf einen Einspruch und akzeptierte eine Verurteilung wegen des milderen Vorwurfs des rücksichtslosen Fahrens. Sie wurde zu zwölf Monaten Bewährung verurteilt, muss eine Geldstrafe zahlen und ein Fahrprogramm absolvieren (queer.de berichtete).



Biopic nimmt Fahrt auf



Abseits der Schlagzeilen geht ein lang erwartetes Projekt voran. Laut Medienberichten kommt das Biopic über die zweifache Mutter in Bewegung (queer.de berichtete). Für einen frühen Drehbuchentwurf wurde demnach "New Girl"-Autorin Liz Meriwether verpflichtet, an Bord sind zudem "Wicked"-Regisseur Jon M. Chu und Produzent Marc Platt. (cw/spot)